我們分開的那年，台北 的雨可真多。

我們曾經約好，只買一把傘。那是一把深藍色的折傘，傘柄有一道被我不小心刮出的擦痕，遠遠看像一片白色翅膀。他笑說：「沒差啦，有這個專屬記號，就再也沒人能偷走這把傘了。」

他頻繁往返台北與高雄 。一開始我以為只是回鄉探望，直到手機裡總有一個女人傳來訊息：「她今天又不肯吃飯了，你什麼時候過來？」車上多了一條粉色圍巾 ，生日那天，他甚至為了一通電話，放了我整晚的鴿子。

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電話那頭，女人焦急地喊著：「你不是答應今天要陪我嗎？」

我終於忍不住問他，那個女人究竟是誰。他卻只說：「妳一定要現在問這個？有些事，我現在沒辦法跟妳解釋。」

一天、兩天過了，憑什麼都只要我等？我冷笑，覺得自己像個笑話。

不想再等答案，也不想再猜。遠距離已經夠累了，連最基本的信任都沒有，我還能期待什麼？心一狠，封鎖LINE，斷開所有聯繫，結束這段談了四年多的感情。

前幾天，我路過超市買東西，結帳時，窗外突然下起瓢潑大雨。正煩惱怎麼回家，身後傳來一個熟悉的聲音。

「好久不見。」

我回頭，是他。SHIT，出門沒看黃曆嗎？大雨天遇到前任，真衰。

他背著一只深色後背包，肩帶有些濕了，我們站在超市門口，像兩個突然忘記怎麼說話的人。

「妳改住附近嗎？」他問。

「沒有，剛好經過。」

他點點頭，沉默了一會兒，他低頭看了看手裡的傘，將傘收攏，遞到我面前，我瞥見傘柄那道像翅膀的刮痕。

「妳拿去吧，妳以前最怕淋雨。」

竟然這把傘還在，還隨身攜帶！

我有好多話想問，為什麼還留著這把傘？這幾年過得好不好？當年那個女人究竟是誰？但最後，什麼也說不出口，只道了聲謝謝。

他笑了一下，轉身走進雨裡。

看著他的背影越來越遠，我忽然想起多年前，也是這樣一場雨，我們沒有好好道別，就此走散。

回家後，我解封鎖了他的LINE。聊天紀錄停在三年前。我往上翻，才發現封鎖他之前，有好幾則訊息一直被我擱在未讀。

「今天媽又把我認成爸爸了，抓著我的手不讓我走。」

「那條粉色圍巾是媽的，她最近總說冷。」

「生日我真的會趕回去，媽今天突然不認得我了，我有點害怕。

最後還有一張照片。一個灰白髮的女人坐在高雄西子灣的長椅上，脖子繫著那條粉色圍巾，手裡拿著我們曾經一起買的伴手禮。

訊息寫著：「媽今天終於記得妳了，還問我什麼時候帶妳回家。」

我盯著螢幕，眼淚一滴滴落下，原來，那個女人是他逐漸失去記憶的母親。

我忙著計較自己的委屈，卻沒發現他也正承受著另一種失去。或許他不是不願意解釋，只是不知道該如何開口；而我一次次的已讀不回，在他眼裡，又何嘗不是另一種傷害？

我打開輸入框，打了又刪，最後只傳了一句：「今天謝謝你的傘。」

過了很久，他回覆：「不用還了，妳留著吧。」

我望著那把傘，傘柄上的白色翅膀依舊清晰。忽然明白，有些遺憾或許和愛與不愛無關，只是當年的我們都太急著證明自己受了傷，卻忘了問問對方，究竟經歷了什麼。

窗外雨還在下，那把傘，我終究沒有還。

或許下一場雨，我們還會再見。到時候，我希望自己能好好問一句：「你過得好嗎？」

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