連續幾天的細雨綿綿，難得太陽公公露臉了，它促使我出去閒逛的興致，來改變自己目前的生活模式，於是我很隨性的、自在的、隨緣的，騎著驖馬前往礁溪溫泉 公園 一遊。

過去，每當朋友 問我：礁溪公園內，有泡腳、泡澡的好地方嗎？身為礁溪人的我，還不知道？那豈不是很……過去只知道公園外圍的景觀，從沒好好的踏過公園內每條山間小徑，也沒看過公園內每個景觀之美，更沒有親自去體驗，那天然溫泉泡腳的舒適感覺，想到這些，就想要再舊地重遊，可有嶄新的收穫，帶給我更多不同的驚喜！

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如今，我獨自騎著腳踏車，沉浸在暖和的陽光下，不疾不徐的穿梭在不同的大街小巷裡，上坡時，我使勁力氣的往上衝，別怕！你不會跌倒的；下坡時，我把身子放輕鬆的往下溜，高興得渾然忘我，此時，讓我領悟到人生有苦即有樂，我要更積極的面對未來的快樂人生。

悠哉的走到公園頂端，大聲的吶喊：「我又來了，超棒！」遠眺著寬闊的山腳下，呈現了簇擁的高樓大廈，努力的尋找過去我曾在那兒歇歇腳，依稀有60多年的光景吧！

當年幼小的我，曾經跟著鄰居的姐姐們，大夥兒的戴個斗笠、背個竹藍，打赤腳的走過好遠好遠的小石子路，來到這山腳下，在泥濘的溫泉區水田裡，不停的找，一直陷入泥沼裡也不怕，邁力的彎著腰，能摸到一個個燒酒螺，就驚喜萬分的丟進身上背的籃子裡，跌倒了，我勇敢的爬起來，像個小黑人，還是不停的用我的小手，去尋找深藏在田裡的燒酒螺，從黃昏摸到天快黑了，才肯背著滿籃子的燒酒螺回家，可和家人一起享用，也可拿去賣，賺些零用金換取麥牙糖來吃，甜在嘴裡笑嘻嘻！

沿路回來，也可撿些灑在路面上的些許漂亮小貝殼，帶回家當飾品、玩具來玩，更可貴的是：曾經和一群朋友們，在公園內的半山腰，瘋狂的追逐玩起躲貓貓遊戲，也曾帶學生來遠足，過去的點點滴滴，一一湧上心頭，如今，歲月匆匆溜走，留下的卻是無法忘懷的情愫和回憶。

現在，我以一個遊子的心境，再次來探索公園裡的一花一木一草，它變了，變美了，我坐在石階上深思：我並不寂寞，有街頭藝人演唱經典懷念歌曲，令我陶醉！有遊客邊泡腳、邊談笑的嬉哈聲，讓我分享！有位憨厚的大嬸，走到我身旁來推銷礁溪農產品：蒜、蔥、金棗……我毫不猶豫的買東又買西，遊客也跟著買，看她露出感恩的眼神和笑容，跟我們說聲：「謝謝！」真讓我感動不已。

公園內的山間小徑，現在每個景點對我來說，不再是陌生了，早期的雜草叢生，如今煥然一新，我一遍又一遍的揭開它神祕的面紗，我踏著悠閒的步伐，融入大自然中，去享受它的幽靜和欣賞它美的情境。

當我站在茂密陰涼的整片樹林裡，凝望遠處對面的房子、樹林，被陽光照射得呈現金黃色的亮光，那浪漫金碧輝煌的大地之光，形成一幅對比的……那光源深深吸住了我的目光，瞬間，讓我滿懷一股衝勁，正努力的衝向陽光之路，頓時，讓我內心深深感觸：我們的人生不也是那樣嗎？一線之間，甚麼事都是因為妳的抉擇，而改變結果的奧妙，我該如何適時的把握它，乃是人生哲理。

天黑了，遊客散了，公園內又恢復了寂靜，我也依依不捨的牽著驖馬，漫步於山腳下，過去的那排矮木房呢？有如變魔術般的消失了，現在看到的竟是一棟又一棟的壯麗豪華別墅，我停留了許久，告訴自己：妳究竟幾年沒來這兒？

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