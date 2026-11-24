113年12月中，風和日麗，天藍似襯著海底水藍，這麼有活力的一個日子，卻接到一則認識24歲年輕學子輕生通報。心裡錯愕、恍然、心痛到無法置信！

回憶回到她十六歲的靦腆、常是微笑，但內心卻透著一股子的好勝心，對事物執著，成績連續達到班上3年的前3名，家中爸爸 是警察、媽媽 是家庭主婦，弟弟讀大學，她在花信年華中選擇輕生，在弔唁時，我去花店詢問花圈，這時花店主人很熱心介紹各種花圈，最後我選中「向日葵」。

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在閱讀梵谷 傳中向日葵及畫的意涵，是梵谷認為黃色是太陽與幸福的象徵，是的，花如其名，向日葵一向是光明與生命力的代表，可真正接觸向日葵，才發覺向日葵不僅是黃色，還有白色、粉紅色、亮黃色、深紅色花辮鑲有金黃邊、水紅………等等，我接觸年輕的生命應該是陽光，間雜對她深沉的印象與不捨，弔唁時也特地與她的父母談話2個多小時，與她的媽媽互擁而哭，得知她是有計畫的輕生，輕生前一一跟好友去吃飯，與家人相聚，完全看不出異象。透過她其他好友的Threads，裡面說「最近她要去玩了」，「寫了每天要挑戰新的自己，她在軍校也快畢業，卻從電訊科轉入蛙人體能科」，強力的體能訓練是她對自我的要求，一次次的挫敗在她心底埋下一種跳不出超越的挫敗感，我想她是隱形「抑鬱症」中的罪疚與自責，只是她的心底圍了一道心牆，用善良與微笑掩飾她心底的挑戰感。

不管原因如何，逝者已逝，活者仍念想與一種講不出的內疚，內疚看不出她當時的異狀，或許能重來去拯救她，或是陪她走過那一段獨熬痛苦的日子，「日子沒有回頭路，如靜悄無聲的腳步聲，一點一滴滑走那早逝的生命，或許她的存在是天使的軌跡，沒有人能預想旁人的想法，輿論揣測那多變無常的腦迴路，似大文豪蘇東坡〈赤壁賦〉：「………寄蜉蝣與天地，渺滄海之一粟。哀吾生之須臾，羨長江之無窮；挾飛仙以遨遊，抱明月而長終。知不可乎驟得，托遺響於悲風。」其中講生命如蜉蝣，能長存的是精神，確實年輕的她形體已消滅，然她的身影靈活活地存在我們每個記憶她的腦海裡，我想，另一個世界是她認為的天堂，她的媽媽說她選擇輕生，一定是活得很痛苦，心靈的痛苦往往不亞於身體的痛苦，彷彿魔鬼美麗的話語包裹的糖衣，一步步引誘她去極樂天地，這個是無所探索的世界。

每天過渡至另一個未知世界的人很多，然原因皆異，唯一是輕生者是目前環境的磁場已不相合現今的世態才衍生憾事。回想我在讀研究所四年級拚論文時，差點得了憂鬱症，常有死亡念頭嵌入腦門催促我，說是惡魔的試煉也不為過，經過這次經驗，發覺憂鬱症不是病，那是一道崁，也是人生對個人的生命測驗，透過這道崁，醒悟到「凡是不能控制的事就順其自然，唯獨只控制眼前能控制的事就好」，舊往過去，對每一個挫折漸漸淡然處之，或許這是「山重水複疑無路，柳暗花明又一村」。

揮別過去難過的回憶，代替天使接續向日葵之旅吧！

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