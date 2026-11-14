爬臺中大坑觀音山：從童年走到婚姻的山林時光

「起床囉！我們要去爬山囉！」窗外乍洩出奶黃色的旭光，爸爸聲聲愉悅的呼喊叫醒我們。

印象中，我國小每周日都會和爸爸這邊的家族一起爬臺中 大坑 觀音山 。

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「早上六點半，超好吃早餐店集合！一份早點臺幣七元，任妳點唷！」爸爸知道我愛吃蛋餅和米豆漿 （冰米漿與熱豆漿以一比一混和），便用美食誘惑賴床的我。

爬山時，我最喜歡和家人邊走邊聊天……通常這時候最不會收到管教，當然要加緊把握這單純的互動和陪伴，襯著涼風，是不可取代的回憶。

若感應到長輩準備要「諄諄教誨」時，立刻一馬當先往上衝，由於對路線及地形已極為熟悉，不消半小時就能登頂。山頂有座塔，並沒有很多人會上來，可獨享單人放鬆空間又一覽臺中美景綠地，非常幸福。

隨著我們這些孩子進入升學制度，如此的「約會」逐月遞減，儘管如次，過了十年、我已大學，仍會因談起那些回憶感到滿足。

於是以「淨山 」名義，找要好的三位大學同學跟我一起重回觀音山，希望能再刷上新的一層意義。不得不說，山上小黑蚊真的很多，大家被叮得滿腳都是腫包。

「妳這什麼提議啦！妳看我的腳，超癢的！」同學們碎念，但我卻在偷笑。

真棒呀，未來想起來會覺得自己很熱血吧！

「你們看！我們撿好多菸蒂唷！咦？那邊有隻小黑狗在看我們耶，牠還跟我們一起下山哈哈哈哈哈！」

也不知道自己此行的目的是為了環保？重溫兒時畫面？創造友情中新的閃光點？

總之這幾位同學中有一位成了我現在的老公。

他是澳門人，為他放棄我在臺灣的生涯發展，搬來澳門八年間，我們生兒育女，再一同體驗「從養孩子中，把內在小孩從頭愛一回」。可能也跟當年爸爸帶著歡快、期待地叫我們洗漱有關，儘管孩子仍揉著眼睛惺忪未醒……他心中也有個小男孩，正為接下來的戶外活動雀躍不已吧！

融入自然是最放鬆的時刻，不必花費能量關注他人眼光及感受，把專注力投入當下，認真感受、寬心享受與身邊的人經歷的種種細節，再微小亦能成為將來支撐自己的精神支柱。

於是以「淨山」名義，找要好的三位大學同學跟我一起重回觀音山，希望能再刷上新的一層意義。不得不說，山上小黑蚊真的很多，大家被叮得滿腳都是腫包。（圖/作者提供）

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