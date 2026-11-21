和心有關的。

走在曾經熱鬧的新堀江 ，我翻著手機相簿，比對眼前冷清的街道 。時光真不留情。

「嘿，王子，低頭想什麼呢？」

「肚子餓，想吃天使雞排。」

好的，愛吃鬼。

循著記憶來到轉角，只剩褪色的招牌。閉上眼，彷彿又聞見雞排香味與排隊人潮……她總吃不完，最後把剩下的交給我。東北風吹落枯葉，我跟著它們走，想知道它們要把我這孤人帶去哪？

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落葉停在階梯旁的服飾店，店門早已鏽跡斑斑。我翻出當年的穿搭照，那時自認最潮，如今看來真土氣。坐在階梯上點菸，風抽一口，我也抽一口，像是許久未見的好友。

抬頭看見奧斯卡影城的招牌，從錢包取出磨損的會員卡，有效期限停在2019年12月31日。七年了。樓梯旁的立牌，還在，只是也佈滿了灰跟蜘蛛網；生鏽的立牌支架，像是在告訴我它從未離開過這，而是一直在等──某年、某月、某日及某人。

而牆邊還貼著《生命中的美好缺憾》海報。

一個大人究竟會經歷多少缺憾？

大立百貨頂樓的空中樂園，曾是我們約會的地方。卡片書裡她墊腳親吻我，旁邊寫著「Made for each other」。遊樂設施未曾改變，像有人按下時間暫停。

一個女孩不慎撞掉我的代幣，她連忙蹲下幫我拾起。我看見她眼角的淚痕，便說： 大立百貨頂樓的空中樂園，曾是我們約會的地方。（圖/高雄大立，聯合報新聞資料庫，高雄市文化局）

「妳沒有錯，只是沒注意到我。也可能是我太像空氣了。」

「他也把我說的當空氣。」她低聲回答。

說的話被當空氣真的很討厭，但誰又能記下那麼多？

坐上空蕩的飛船，我拍下夜景，也拍下無人的座位。離開樂園，走過中央公園的耶誕燈光隧道，腳步卻在出口停住……風從身後輕輕推來，像有人提醒我，該去最初的地方了。

大統百貨牆上貼著拆除公告。翻看卡片書，想起當年在地下街向她單膝下跪告白，那份感動，曾被我們當成一輩子的約定，而如今，連這棟百貨也即將消失。

耳際聽見一段經過的對話：

「我和老公學生時代逛街的回憶 ，要沒了。」

「但它也已留在我們的記憶裡，是吧？」

我走向公告，掀開，在背面寫下「我和妳」。或許這張紙終將成為廢紙，連同百貨一起消失──

但至少，它們都曾是心中最美好的記憶。

走在曾經熱鬧的新堀江，我翻著手機相簿，比對眼前冷清的街道。時光真不留情。（圖/高雄新崛江商圈，聯合報新聞資料庫，攝影 林保光）

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