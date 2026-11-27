母親七通未接來電，成了女兒一輩子的遺憾
現在的人都不太接電話 了，我也是。
我的手機永遠靜音 ，只有工作時才會打開鈴聲。推銷、貸款、沒訂過的包裹，每個陌生號碼都像有事要來麻煩我。久了，連熟人的來電，我也習慣等它自己停下來，再傳訊息問：「怎麼了？」
媽媽 不喜歡打字。她說字太小，手指又粗，明明按這個，跑出來的總是另一個。
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她常打電話問我吃飯沒有，週末回不回家。有時只是說，市場那攤我喜歡的水餃，又開始賣了。
「這種事傳訊息就好了啦。」
「講一下比較快。」
可是她的「一下」，常常要十幾分鐘。
那天晚上，我加班到九點，買了便當回家。洗完澡，窩在床上看劇，手機擱在床頭櫃，螢幕朝下。
我記得那集很好看。男女主角終於把誤會說清楚，我捨不得停，連片尾都看完，才伸手拿手機。
七通未接來電 。
都是同一個市話號碼。
我皺著眉搜尋，結果跳出一間醫院 。
回撥時，我還在想，是不是健檢報告有問題。總機幫我轉了兩次，最後有人問我的名字，接著問：「妳是陳女士的女兒嗎？」
我坐直了。
媽媽過馬路時被車撞了。
對方說了很多，我只記得「急救」跟「盡快過來」。我胡亂穿上外套，出門後又跑回去拿錢包。電梯停在樓上，一直不下來。
抵達醫院時，有人領我進去，有人遞來文件。我不停地問：「我媽媽呢？」
後來，我終於看見她。
她躺得很平，頭髮裡還沾著細小的沙。我伸手想替她撥掉，旁邊的人輕輕叫了一聲：「小姐。」
我沒有停。
她出門前一定照過鏡子。她不喜歡頭髮亂。
護理師把遺物交給我，透明袋裡有鑰匙、零錢，還有她那支套著紅色皮套的手機。
「送來時，她還能說出妳的電話。」
我盯著袋子。
「她有說什麼嗎？」
護理師想了一下。
「她說妳可能還在忙。」
我低下頭，再看那七通未接來電。
第一通打來時，我剛拆開便當；第二通、第三通，我在洗澡。最後一通，是九點五十八分。
那時候，我正在把片頭往後拉，怕少看一分鐘。
辦完後事，我把手機鈴聲開到最大。
推銷保險的打來，我接。房仲問有沒有房子要賣，我也接。有一次對方打錯電話，我聽他說完找誰，才慢慢掛掉。
晚上看劇，手機就擺在膝蓋上。洗澡也帶進浴室，放在不會濺到水的地方。
可是媽媽不再打來了。
她的手機收在床頭櫃抽屜裡，早就沒電。我一直沒替它充電，也沒有勇氣打開相簿。
四十九天後，晚上九點五十八分，我的手機響了。
螢幕上寫著「媽媽」。
我看了很久，直到鈴聲快唱完，才接起來。
「喂？」
那頭有細細的雜音，像她以前在市場裡，拎著東西，把手機貼得太近。
「怎麼這麼久才接？」
我張開嘴，沒有聲音。
「又在忙喔？」
「沒有。」
我用力搖頭，眼淚掉在睡衣上。
「我沒有在忙。」
她像是放心了，輕輕嗯了一聲。
我有好多話要講。我想問她痛不痛，想告訴她，那天不是故意不接，想說冰箱裡她包的水餃，我還留著最後一袋。
最後只擠出一句：「媽，妳在哪裡？」
電話那頭安靜了一會兒。
「我也不知道。」
我握緊手機。
遠處似乎有人叫她，聲音很模糊。她應了一聲，又靠近話筒。
「不能講了。」
「等一下，媽——」
「妳有吃飯就好。」
通話斷了。
我立刻回撥。系統說，您撥的電話已關機。
拉開抽屜，紅色皮套還躺在原處。我按住電源鍵，怎麼按，螢幕都沒有亮。
後來，每天九點五十八分，我都坐在床邊等。
手機再也沒有響過。
只有那筆通話紀錄一直留著。我反覆點開，怕有一天連它也會不見──
來電時間：九點五十八分
通話秒數：零
狀態：未接來電
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