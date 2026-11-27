現在的人都不太接電話 了，我也是。

我的手機永遠靜音 ，只有工作時才會打開鈴聲。推銷、貸款、沒訂過的包裹，每個陌生號碼都像有事要來麻煩我。久了，連熟人的來電，我也習慣等它自己停下來，再傳訊息問：「怎麼了？」

媽媽 不喜歡打字。她說字太小，手指又粗，明明按這個，跑出來的總是另一個。

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她常打電話問我吃飯沒有，週末回不回家。有時只是說，市場那攤我喜歡的水餃，又開始賣了。

「這種事傳訊息就好了啦。」

「講一下比較快。」

可是她的「一下」，常常要十幾分鐘。

那天晚上，我加班到九點，買了便當回家。洗完澡，窩在床上看劇，手機擱在床頭櫃，螢幕朝下。

我記得那集很好看。男女主角終於把誤會說清楚，我捨不得停，連片尾都看完，才伸手拿手機。

七通未接來電 。

都是同一個市話號碼。

我皺著眉搜尋，結果跳出一間醫院 。

回撥時，我還在想，是不是健檢報告有問題。總機幫我轉了兩次，最後有人問我的名字，接著問：「妳是陳女士的女兒嗎？」

我坐直了。

媽媽過馬路時被車撞了。

對方說了很多，我只記得「急救」跟「盡快過來」。我胡亂穿上外套，出門後又跑回去拿錢包。電梯停在樓上，一直不下來。

抵達醫院時，有人領我進去，有人遞來文件。我不停地問：「我媽媽呢？」

後來，我終於看見她。

她躺得很平，頭髮裡還沾著細小的沙。我伸手想替她撥掉，旁邊的人輕輕叫了一聲：「小姐。」

我沒有停。

她出門前一定照過鏡子。她不喜歡頭髮亂。

護理師把遺物交給我，透明袋裡有鑰匙、零錢，還有她那支套著紅色皮套的手機。

「送來時，她還能說出妳的電話。」

我盯著袋子。

「她有說什麼嗎？」

護理師想了一下。

「她說妳可能還在忙。」

我低下頭，再看那七通未接來電。

第一通打來時，我剛拆開便當；第二通、第三通，我在洗澡。最後一通，是九點五十八分。

那時候，我正在把片頭往後拉，怕少看一分鐘。

辦完後事，我把手機鈴聲開到最大。

推銷保險的打來，我接。房仲問有沒有房子要賣，我也接。有一次對方打錯電話，我聽他說完找誰，才慢慢掛掉。

晚上看劇，手機就擺在膝蓋上。洗澡也帶進浴室，放在不會濺到水的地方。

可是媽媽不再打來了。

她的手機收在床頭櫃抽屜裡，早就沒電。我一直沒替它充電，也沒有勇氣打開相簿。

四十九天後，晚上九點五十八分，我的手機響了。

螢幕上寫著「媽媽」。

我看了很久，直到鈴聲快唱完，才接起來。

「喂？」

那頭有細細的雜音，像她以前在市場裡，拎著東西，把手機貼得太近。

「怎麼這麼久才接？」

我張開嘴，沒有聲音。

「又在忙喔？」

「沒有。」

我用力搖頭，眼淚掉在睡衣上。

「我沒有在忙。」

她像是放心了，輕輕嗯了一聲。

我有好多話要講。我想問她痛不痛，想告訴她，那天不是故意不接，想說冰箱裡她包的水餃，我還留著最後一袋。

最後只擠出一句：「媽，妳在哪裡？」

電話那頭安靜了一會兒。

「我也不知道。」

我握緊手機。

遠處似乎有人叫她，聲音很模糊。她應了一聲，又靠近話筒。

「不能講了。」

「等一下，媽——」

「妳有吃飯就好。」

通話斷了。

我立刻回撥。系統說，您撥的電話已關機。

拉開抽屜，紅色皮套還躺在原處。我按住電源鍵，怎麼按，螢幕都沒有亮。

後來，每天九點五十八分，我都坐在床邊等。

手機再也沒有響過。

只有那筆通話紀錄一直留著。我反覆點開，怕有一天連它也會不見──

來電時間：九點五十八分

通話秒數：零

狀態：未接來電

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