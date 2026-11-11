考試成績之外，我只想逃離被定義的人生

天未透亮，鐘響便已悄悄佔據朦朧的清晨。

外頭似乎下著雨，潺潺流水聲刺進我鼓膜，不禁嘀咕著：「又下著雨嗎……」

「起床了沒！每次都拖拖拉拉，學費這麼貴也不懂得珍惜，還指望你未來 能有什麼成就！」熟悉的場景再度喚起，母親的催促聲在在向我逼近。按鈕壓下，即使不願意，機械也隨著齒輪的扭轉而運作──是時候了。我也在不得不之中，拖起身子往大門走去，暫時離開，離開我不應該有話語權的地方。

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來往補習班的路上，總是充滿各種小確幸。早餐店稱我為帥哥的闆娘、公園處隨著鞦韆擺盪高度、聲音起伏不定的孩子、巷子中含苞待放的九重葛，以及那無人牽制，任意放屎尿的流浪狗……早已忘了初遇牠是多久前的事了，只記得牠似乎自由許久。

模考成績下來了，母親壓抑不住的嘴角透漏著對這張薄紙上數字的自滿，還記得兒時，最喜歡飯後飽足與母親遊走在道路上，母親總是回應著兒時心中充滿為什麼的我，也聆聽著我訴說著在學校發生種種瑣事的碎語，微笑在當下似乎成為了最難得可貴的瞬間。

「繼續保持，吃飽後快點去複習，好不容易走到這一步，不可以放棄。」母親的叮嚀總是圍繞著課業，我點頭便默默吃起飯來。

很快地新一次的模考成績又下來了，回去的路上，腦中不斷的回想那張薄紙上的數字，我知道我正經歷著暴風雨前的寧靜。繞過街口，看著熟悉的身影──是牠，牠似乎被人所眷養，脖子上有著定義著牠名字的項圈，上廁所時，有人為牠所接取。

我笑了，看來我們都一樣，每日每夜面對著文本，像機械似的重複著一樣的日常。壓抑許久的內心突然有好多好多事情想要執行……成績單 對我是喜還是悲已然不重要，我現在只想逃，逃離到一個讓我能夠暫時不用為了追求成績的地方。我向前跑，在雨中不斷的往前跑，跑向一個不被定義的未來，成績單則在路邊的水窪中望著我離它而去。

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