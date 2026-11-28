注重平等的現今，我想撕下的是「女權 主義」的種種舊標籤。

聽到女權主義，人們第一個聯想到的會是什麼？是為了平抑父權制度創造的另一個性別極端？讓我們從它的另稱：女性主義 ，來切入聊聊吧。「女性主義」稱不上主流的社會運動，或許不少人從未聽說過；女性主義分為多種流派，各自皆有其獨特的論述與追求。女性主義和女權主義的差別微乎其微，廣義上它們屬於同一個英文單字：feminism，並同樣以達成平權為目標，狹義上女權主義更注重女性權力、權益，而女性主義強調推翻父權制度與文化框架。

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半年前，我曾在社交媒體上發表一則對於捷運設立「女性專用車廂」的看法，被一名陌生網友貼上了「女權」（女權主義者）的標籤，在他的思想中女權是一個負面詞彙，並試圖用這個詞彙讓我意識到自己的言論是多麼極端且不理智，可事實上，我非常清楚自己渴望爭取什麼。

「女權」出現在性別議題的相關討論時，往往呈現一種語帶貶抑的、侮辱性強的標籤，甚至有人選擇用「女拳」一詞來諷刺他們認定的極端女權主義者，女權出現被污名化的現象。每當我高舉女權理念時，人們的第一印象是「她是一個難以溝通的極端女權」；而非「她是一個願意為自己性別發聲的女性」。

此外，「女權只爭取特權」是一個常見的爭議。同女性主義的願景，女權主義的目標是「平權」而非「性別特權」，我這麼說並非否定女權有爭取特權這回事，達成兩性平等有諸多途徑，而爭取特權也屬於女權主義達成實質平權的手段之一。是的，我們爭取特權，但不只是爭取特權。

女權主義同時存在一種誤解：達成女權期望的平等需要減縮男性已有的權益。其實不然，若今日「女權主義」在追求平等的過程中壓迫到某些人的權益，那麼或許恰恰證明了他們的權益是靠踩在女性身上建立的。畢竟以女性為主體爭取權與益的團體，並不會有閒情逸致打壓異性。

我曾經認為身為「女權」是一件引以為恥的事，因為這詞彙背負的惡意遠大於它原先被賦予的期待，如今我希望能用這篇文章為它正名：「女權主義」不同於那些無端的推測，是期許透過提升女性權力或權利達成性別平權的類人文主義。

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