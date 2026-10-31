愛無關乎性別：我是腐（福）女，我正常，我驕傲！

腐女，源自於日文（ふじょし）腐女子，意指喜歡男同性戀 的女性，腐也帶有腐敗、瘋迷到無可救藥之意。

父母說這令人作嘔，唯有心理病態者才會喜歡，一直奉勸要趁早戒除此舉，否則會被不好的行為影響。

熱門小說

朋友 則是不太能理解，會以戲謔的語氣來追問原因，也以疑惑的眼神來上下打量。

至於身為腐女的我自己，對於這個嗜好被質疑的理由，感到些許忿忿不平。

細數曾經看過的影視作品，雖然故事情節略微不同，本質卻依然不變，繞轉著愛這個核心，也蘊含相知相惜，願意瞭解彼此的這份真摯。

如果我不正常，那什麼才是符合這個世界，愛的標準樣貌？

即使臺灣在2019年已通過同婚專法，在現今社會中，許多人還是將男女與男男戀情以二分法來歸類為正常與不正常，似乎這麼做就能說明兩者毫無交集。

可是真的是如此嗎……

藉由閱覽專欄與影音深入訪問的資訊，我發覺，他們與我們無異，其實存有相似的感情困擾，而且還會面臨獨特的挑戰。

除了傳統家庭帶來生子的壓力、經濟負擔與未來規劃以外，還有源於外在的壓迫，要不要坦承性向的自我掙扎。

然而，僅僅因為是同性別，就隨意忽略，鄙視兩人的情誼，甚至無法感同身受他們的困境，這想必也不是｢正常」的世界。

或許，會成為腐女的原因只有一個，我想要看見｢我們」獲得幸福，這是每個人都應該擁有的權利。

同樣屬於少數族群的身障者，從小到大都被當成異類，即使不曾說出口，那份在眼眶閃現的睥睨，始終讓我明白，自己始終承受著一種原罪，永遠擺脫不掉這道烙印。

因此，只要看見男性伴侶在路邊並肩而行，心就會滿溢著幸福，因為這是好不容易才能經歷的平凡生活。

既然生而為人，愛就是與生俱來的本能，無關乎性別，只關乎兩顆相知相守的心。

腐女，應該改稱為福女，因為我們擁有特殊的超能力，能夠感應美好的一瞬。

少數服從多數，這句早已過時的口號，是時候該來被推翻，藉由腐女們分享以及傳遞這份喜悅，期盼將來的某一天，多數者能夠尊重少數者，和平共存於這個世界。

我是腐（福）女，我正常，我驕傲！

【月月話題投稿】將於每兩個月推出當期推薦話題，邀請您記錄生活所感，不論故事、觀察或真實心情，都歡迎投稿分享。