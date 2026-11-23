正式成為國立故宮 博物院志工 以後，上線服務才三個多月，我就迎來第一次院外教育推廣服務的機會。原以為自己是帶著故宮文物 知識去幫助孩子的人，沒想到這場沒有光的旅程，竟讓我重新認識了服務、陪伴，也撕下了自己對「付出」的舊標籤。

114年12月10日，國立故宮博物院與臺北市立啟明學校合作，開始將故宮複製文物帶進校園 ，讓視障及多重障礙的孩子透過觸摸與聆聽，能有機會親近文物、認識文化 。

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那時的我，還是一名剛起步的新手志工，對文物、導覽與服務都還在學習的階段。我以為只要做好準備，並把知道的知識分享給孩子，就算是完成了任務。

然而，活動開始之後，我發現自己才是那個需要重新學習的人。

高中部的學生專注聆聽導覽，其中一位音樂班女孩輕敲青銅編鐘，側耳聆聽餘音，在聲音的變化中尋找最接近的音符。

靜靜地看著她，我忽然明白──我們總習慣用眼睛認識世界，卻忘了，世界從來不只有一種觀看的方式。

看不見，不代表感受不到美；失去一種感官，也不代表失去了探索世界的能力。

接著，我牽起一位兩歲小女孩的手。

她天生全盲，一耳失聰，另一耳的聽力也僅剩三成。她的小手輕輕的，但是當指尖碰觸青銅與瓷器時，卻微微收緊，像是在用自己的方式探索眼前的一切……那一刻，我不知道她感受到了多少，也無法替她說出心中的世界。但我知道，我能做的，不是急著教她認識什麼，而是放慢腳步，陪她用自己的速度去感受。

原來，陪伴不是急著帶領別人走向我們認為正確的方向，而是願意停下來，尊重每個生命都有自己的步調。

活動中，還有一位五歲、多重障礙的孩子幾乎全程沉睡。老師們安靜地守在她身旁，沒有催促，也沒有要求她一定要醒來、一定要有所回應。

那份平靜讓我深受觸動。

我們常常用表現來衡量一個人的價值，用回應來確認一份付出是否有意義，但在那個當下，我看見即使沒有言語、沒有互動每個生命都值得被尊重與珍惜，從來就不需要證明什麼。

這也讓我重新思考自己對志願服務的想像。

過去，我以為服務就是盡力付出、分享所學，最好還能看見具體的成果……但這一天，我學會了另一件事：

有時候，服務不必急著證明自己做了多少，而是願意放下自己的期待，真正看見眼前的人。

活動結束後，我刻意多走了一段路回家。

城市的燈光一盞盞亮起，我想起那位敲響編鐘的女孩、那隻輕輕握住文物的小手，以及安靜守候在孩子身旁的老師們。

我原本以為自己是帶著故宮的文化走進校園，為孩子們開啟一扇認識世界的窗。

後來才明白，孩子們也伸手為我打開了另一扇窗。

我撕下了「我是來服務別人的人」這個標籤，也放下了「付出就必須看見成果」的想法。

為故宮志工的時間雖然不長，但這場院外服務讓我明白，真正的服務是在相遇之中，學會理解不同的生命。

而愛的傳承，也不一定需要轟轟烈烈。

它可能只是牽起一隻小手願意多等一會兒，可能是在沒有回應的時候依然溫柔地守候，也可能是當我們放下原有的眼光，終於看見每個生命獨特的模樣。

那一天，我帶著故宮文物走進啟明學校。

離開時，我帶走的卻是一堂沒有寫在導覽稿裡、也無法從書本中學會的人生課。

當我不再執著於自己能給予什麼，才真正開始理解什麼是陪伴，什麼是尊重，什麼才又是真正的愛。

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