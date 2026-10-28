遭人棄養後的最後歸處：一隻流浪犬的獨白（下）

在被不知名的小鬼誤放後，為了尋覓可能與主人的不期而遇，我經過無數的路口，也經歷無數次被人類 或同類驅趕而落淚難過……不知道經過了多久，我一樣是隨意走走，卻越走越遠，現在也越來越像一隻老狗。經歷日曬雨淋的過程，毛捲了、掉了、髒了，更有一股撲鼻難聞的老油膩臭味，顯得人見人厭的樣子，有時透過商店儲窗玻璃還能看到自己的一副慘狀。

前晚轉入一個商街後的陌生小巷，我發現一群俗稱流浪犬集團的匪夥，正在撕牙裂嘴衝著我大聲鬼吼。

熱門小說

「我必須強調一件事，我不是喪家 之犬喔。」秉持著沉著與冷靜的態度應對，我說，「我只是被打工仔誤放的狗，主人在外工作並不知情啊！他等一下就會來找我，你們打我最好要看看主人是誰再說。」

顯然文明溝通起不了效果，牠們竟紛紛圍攻撲向我，並動起牙齒與拳頭，都咬出血來了還一副喜呵呵的樣子。

「沒文化真可怕呀……」我心中暗忖著，要不是我有修養，早就跟他們胡亂撕咬混打一起，但這不就是同類相殘嗎？當然，這樣場面沒有持續很久，他們像戰勝一個強大對手，開開心心回去了街頭。

在路燈照映下，我搖搖起身，抖抖身上的毛絮，並罵罵咧咧用專業術語送他們幾句詛咒。之前常陪主人看電視劇，學了一句「此處不留爺自有留爺處」，是啊！誰知道下一個街頭巷口沒我立足之地，或許也可能遇到我的主人，或是有善心人會給我一根骨頭，最好還有肉──

我拖著有點蹶的右腿一步步慢走，遇到一個常在門口曬太陽的老者，他說我要有具體表現、會表演，要搖著尾巴才會有人喜歡或丟骨頭。可惜我不會表演，我也不想成為搖尾乞憐的狗，我只是爭不過那些比我年輕的傢伙。我吶喊著我曾經也有年輕的時候，我也曾陪著主人看了許多電視影劇，也看過許多兒童不宜的內容，所以我有許多知識而不是像那群沒文化的團夥，現在只是英雄氣短，時不予我……老者笑了笑沒再多說什麼。

雨此刻下了，夜深的暈黃路燈掛著晶瑩的雨珠，滴在我身上此起彼落。我抖抖身子繼續走向另一個陌生的巷弄，或許沒多久我也會在那黑暗的地方，消失的無影無蹤。

【月月話題投稿】將於每兩個月推出當期推薦話題，邀請您記錄生活所感，不論故事、觀察或真實心情，都歡迎投稿分享。