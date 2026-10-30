「別問旅遊多少錢，先問青春剩幾年」：出發義大利的夢想之旅
【目的地之外 】
「別問旅遊多少錢，先問青春 剩幾年。」
這是我在網路上看到一句發人省思的話，現今已逾耳順之年的我正在往這句話的路途上走。不過，我的年歲已不適合自問青春剩幾年，而是在把握當下、量入為出的情況下，去做自己喜歡的事──像是到不同的國家旅行 開拓視野，增廣見聞，也看看和我們不一樣的地方人文風情，實現年輕時未完成的夢想 。
近期閒來無事，無意間翻開自己在民國77年的一本手札，在其中的一頁裡，左邊是一張人們在威尼斯黃金海面悠閒划船的畫面，右邊則是看到這張照片的當下所寫的心情點滴：
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我喜愛旅行，可惜我沒有錢也沒有閒，如果 ……
有一天，
我會到義大利 的威尼斯，
找尋人文風情；
我會到瑞士的維西亞，
徜徉在異國街道、
享受無拘浪漫的情調；
我會到印度，
去發掘那古國文明；
也許我更會到埃及的金字塔，
去探幽尋勝，
與木乃伊做個超越時空的約會，
或把自己曬得黑金金的；
啊……也許……
畢竟那只是一些夢想！
我從來不會讓自己的夢想停留在「想」的階段，總能盱衡全局、觀前顧後，衡量自己的能力，並在自己可以負擔的範圍內，做個立馬行動、勇敢前進的人。
三十多年後，當我的經濟能力已能負擔「旅遊」這個選項，再經由這些文字的激勵，不但激發活化了我向義大利前進的思緒，也欣喜於過去的勤儉持家、生活小康，在暮年之時，才能和老公預劃一次到搭機要十五個小時才能抵達的國家旅行。
112年下半年，我開始尋找義大利旅遊的團，在各方比價之後，一找到適合的行程（有到訪威尼斯的）就立即向旅行社訂了年底至義大利的旅行團，接著以歡喜期待 的心，等待夢想實現的那天來臨。
飛越了各大洋，當飛機抵達義大利米蘭機場的那一刻，我心跳的加快不是因為心臟有問題，而是因為期待到訪的國度就在眼前。
行程中，我們走訪了宏偉的米蘭大教堂、浪漫的威尼斯、古典的佛羅倫斯老城區、不是一天造成的羅馬競技場、豔陽下的托斯卡尼，以及百聞不如一見的比薩斜塔，每個景點都讓我驚豔與讚嘆。望今思古，對古人為後代子孫留下的這些文化遺蹟豎指稱讚，我的相機當然也跟著興奮不已，咔擦聲響不停。
「搭長途飛機旅行不是很累嗎？不用調時差嗎？」許多朋友問我。
「實現年輕時的夢想，再遠也不覺得累。」我則開心地回以。
這確實是我的心聲，因為能夠在有生之年實現旅行的夢想，最令人欣喜。
那日，我在威尼斯河畔朗讀我三十多年前的期待，也在水都的人文風情裡，回望自己的青春歲月與單純無瑕的心，溫馨並且感動。
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