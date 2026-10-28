遭人棄養後的最後歸處：一隻流浪犬的獨白（上）

我不想成為一隻搖尾乞憐的狗，雖然在這些支離破碎的日子中，我舔著傷口，一直走著……相信自己再過幾個街口，應有歸處可窩。

其實我也有活潑自信的時候，那時幼小聰慧、毛健體美，然而，隨著歲月溜走，我變得喜歡安靜與沉默，越來越期待著主人回來對我摸一摸，還能帶我去四處奔跑與吹吹野外的風。但安靜的屋子卻總是無主人影蹤，現在只剩下每到黃昏時，有個人隨意拉著繩，熟練地牽著我去外面遛遛。

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我最後看出來他是個毛躁小鬼頭，大約二十歲左右，應是大學生出來打工。滿臉的鬍渣子與牛仔褲上的破洞，證明他是個不會打扮，也沒什麼錢的傢伙，而每日就是幫我的裝了水與倒些乏善可陳的飼料，然後帶我去不遠的路口，甚至放開繩子讓我隨意亂走。心想至少是出去外頭了，藉機也嗅嗅聞聞外面的空氣、欣賞一下路邊人間煙火，卻又隨即聽到急聲催促的怒吼：

「你快一點！你這隻該死沒用的老狗，快點給我上廁所！」

人類 言語我早懂，尖銳的詞句還是刺痛了我，我雖遲鈍但還有敏銳的耳朵。

「雖然你嫌我動作不太靈活，但不該大聲喝斥我。」我自語道，「我是我主人的狗，不是你的！」

不記得是哪一年哪一月哪一天，也忘了是白天、黃昏還是幾點鐘……那個小鬼頭拉著繩子牽了我往外走，這次去比較遠的隔壁社區公園角落，我心裡明白好日子要到了頭。果然，他解開我的項圈，笑著說：「我放你自由。你解脫了，我也解脫了，不要太感謝我！」

然後他頭也不回的，趁我上廁所的空檔時間，悄悄地離開。

我無神的雙眼更迷濛了，沒有項圈的我，竟是不屬於誰的狗。你或許會問，有種東西叫做「晶片」──嘿嘿，之前的主人把我抱回來時，就沒見過這樣的東西。此刻，至少不會有人責怪他丟了狗。

憑著與生俱來的本能，我還是循著味道回到原來我住的大樓，但是警衛與冰冷鐵門都在限制著我進入的自由。在徘迴多日及警衛驅趕後，我來到街邊 的角落，在冒煙的關東煮攤前，不知不覺中吃著掉落地上的丸子肉……它雖摻著灰色砂土，卻呼應著生命的現下顏色與老淚的枯澀。

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