我討厭你像個太陽，讓我以為陽光永遠不會消失

「欸臺南 人是真的都喝全糖嗎？」他問。

「對啦對啦！在臺南拿著一根竹籤在空中轉都可以變成棉花糖啦！」我說。

在大學，認識一個人都是從最尷尬的「你是哪裡人？」開始。

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那天是個雨天，我們因為系上活動在學校附近的街區拉贊。我不擅言詞，所有贊助都是靠他滔滔不絕的語句拉到，我只負責給老闆簽收據。

最後我刻意沒有把傘打開，我躲在他的傘下，就像他承擔起責任，我只要依靠他就好。他像是太陽 一樣，我從那天起就這樣覺得。

那年寒假 我們一起出去玩，對我來說真是糟糕至極，我第一次當導遊，當天下午我們卻在咖啡廳裡聊了三個小時。他沒有說什麼，而我覺得很羞恥。

我開始推開他，因為愛對我來說，要是完美的。若是我不完美，就可能被爸爸冷戰，有可能被媽媽痛罵。我開始害怕失去他，所以我先走遠了。然後我們失去了聯繫。

直到之後，開始要為了系上活動天天見面。某次討論，他看似不刻意但其實不自然地說出他交女朋友了。其實我早有預感，那天他不是要跟我告白就是要講一件大事，很可惜的，是後者。

兩個月暑假的分離好像可以讓傷口痊癒，夏日的海感覺可以沖走一切。

他卻在活動結束後說，他和他女朋友分手了。

很自私的，我竟然感到開心，我的喜歡從不合理變得合理。所以我放肆的讓愛瘋長，讓錯誤越錯越多。

他會在深夜討論結束後開車載我回家，我常希望他開得慢一點，希望紅燈多一點。我們單獨吃飯、看電影，我和他靠的好近。

我沒有發現我越來越依賴他，連確診憂鬱症也只有讓他知道。

後來憂鬱症加重，他替我說謊頂掉朋友們的聚會，在我失聲痛哭的時候說他還在。

我曾以為我可以躲在他的傘下一輩子，直到他在大三開學時，跟我說他和他高中同學在一起了。

跟上一次的感覺不太一樣，像是心裡某個地方突然空了，像是一直依靠的牆突然倒了。

只剩無限的歉意，抱歉是我先開始的，抱歉我先走了，抱歉我傷害了你，抱歉造成好多好多麻煩，抱歉我變得太貪心了。

最後我開始討厭你。我討厭你像個太陽一樣，讓我以為陽光永遠不會消失。

「欸但我喝完酒真的可以睡得很好。」我說。

「那不是很好嗎？你不是都睡不著？」他問

我早就因為加重的安眠藥睡得著了。

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