10/27世界戀愛日！今天告白不能拒絕？當了5年網友終於修成正果

我一直覺得在網路世界認識人特別倚賴緣分。

兩個人能搭上話是第一維度的緣分，能持續性聊天是第二維度的緣分，而能相約在線下見面則屬於第三維度的緣分。

匿名且無附照片的交友軟體機制，純粹是讓兩個人僅憑個人簡介，考驗彼此第一維度的緣分。大部分的人其實都會卡在這裡，交換了職業、居住地、今天晚餐吃什麼，三句之後，對話便陷入死寂，接著便會迅速淡出對方的視野。

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少數稍有同頻的人，則能開始推進到第二維度，自然地聊著近期電影的評價、餐廳旅遊的選擇，乃至生活的瑣碎小事。但螢幕兩端的熱絡，通常還是會伴隨著一種微妙的防禦心，大家都懂，維持在第二維度最安全，不必面對線下真實而殘酷的審視，雙方開心就好。

直到遇見了他。

我們是在五年前認識的，時逢疫情期間，配對上的當天便直直地邁向第二維度，從交友軟體轉移到通訊軟體，開始聊過去、聊三觀、聊生活，也聊那些在現實世界裡無處安放的煩惱。

雙方以網友的身分陪伴著彼此一年。還是學生的我，時常會因為聽到他的語音訊息而心跳加速，會在意他還同時跟誰聊天而吃醋，也會好想將生活中的所有事情都與他分享。

後來疫情逐漸解封，面對現實生活，課業與打工兩頭燒，卻又遲遲約不出他來見面。漸漸地，重心開始轉移，從原本每天有來有往的聊天，逐漸變成像月更一樣的留言板式應付，再到最後選擇斷崖式已讀，徹底與他斷了聯繫。

當下總覺得有些可惜，但並沒有特別糾結，畢竟這就是線上交友的殘酷，也是現代人共同的默契，不會有誰特意去點破。

但在這段過程中，我始終想釐清自己對他的感情到底是什麼。是因為習慣了網路世界的陪伴，還是被那份尚未見面的神祕感所吸引？

說來也矛盾，兩個沒有實際相處過的人，網路上聊再多，其實也可能都只是自我感動罷了。那為什麼，在沒有聯繫的期間，只要想到那互相陪伴的夜晚，心裡卻仍然充滿悸動？

* * *

社會新鮮人面對職場新環境是一件令人頭痛的事情，洗完澡出來看到手機上跳出的通知，熟悉的名字但卻是沒有看過的頭貼，原來已經過了這麼久的時間。

哈囉！好久不見

妳過的還好嗎？

我現在人在新加坡囉

不曉得妳還有沒有在用LINE

記得之前我們有聊過很久～

但因為我換手機，聊天記錄早就不見了QQ

剛好在整理LINE好友列表

看到暱稱就想起妳了！

推算一下時間，妳應該剛出社會不久，還在適應吧！

希望這幾年來妳一切都好

是他，幾句寒暄之後，我得知他完成了多年前的夢想，剛被調職到新加坡分公司，還在摸索著如何在異地展開生活。於是，我們又像過去一樣，默默地在視窗兩端陪伴著彼此。

這段故事，好似又回到了熟悉的模樣，這幾年間的空白，也在一來一往的訊息中逐漸被填滿。

如今，唯一不同的是，我們終於邁向了第三維度。今年他時不時回到臺灣與我見面，而上述文字，則是我前陣子連假飛去新加坡找他，在結束旅程後的回程飛機上寫下的。好險，看來我們都單純地不想讓這段緣分就這樣不了了之。

今天，他在視訊那頭與我分享10月27日是世界戀愛 日。其實我壓根不知道還有這種節日，但他說，在世界戀愛日這天告白是不能拒絕的，於是，故事似乎終於有了個階段性的結局。

五年了，我與他在一起了。

他說，在世界戀愛日這天告白是不能拒絕的，於是，故事似乎終於有了個階段性的結局。(圖/freepik)

這段記錄除了分享給大家，作為我們之間的紀念，也希望能給予看到故事的每個人一份勇氣。面對那些想嘗試的事，就放膽去做吧！無論故事結局是好是壞都沒關係。因為只要有了結局，我想，就都會是好結局。

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