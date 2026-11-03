溫馨自信的九年級生：與新同事成職場最佳拍檔！

這回調來我們辦公室 、坐在我旁邊位置的同事 ，竟是小我好幾輩的九年級生。雖然看到她的出生年次，讓我有「歲月不饒人，時光催人老」的感嘆，但她樂觀的處事態度與充滿活力的言行，正是我喜愛的那一款，所以每天只要一看到她，我就心生喜悅，生命力的感覺滿滿。

過去，對於有年齡 差的晚輩，我都會有先入為主的排斥想法──心想這些言語不成熟，行為太幼稚的小輩，我一定無法和他們相處得好。因為觀念跟想法就是有分水嶺，他們成長歷程與社會背景與我的生長時代有差別，所以相處得好是異數，相處格格不入才是正常。

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但我這位九年級同事資芳，卻是表現優秀，與眾不同，是讓我讚不絕口的人才。

當年，由於她和我在同單位不同部門工作，因此，只有業務往來時才會有接觸。時間就在日日前進中過去，後來她又因為職缺調整調到另一個單位……會跟她有密切來往是前年，她納編上級單位專業工作，我經常幫我們另一位承辦人送資料去審查，因此與她常常來往，而她也會在能力範圍內，幫忙我工作上的所需事項。做事主動積極，盡職負責，不但沒有給我任何壓力，還讓我有溫馨感。

後來我們單位有較高職缺出缺時，她來報考，經過甄選，有幸獲得高分錄取。就在那年天氣開始變冷的時節，她坐在了我身邊，成為工作上溫暖的最佳拍檔。

我們共事一段時間後，我才知道她喜歡山林越野跑，也喜歡登山做體力挑戰，每每看她IG分享的運動歷程，我都既羨慕又崇拜。她自信 、樂觀、貼心、熱忱，勇於承擔的性格與喜歡學習刻正就讀研究所求新求進的心，不知不覺地就成為我放在心中卻沒有說出口的崇拜偶像。

但我這位九年級同事資芳，卻是表現優秀，與眾不同，是讓我讚不絕口的人才。（圖/作者提供，AI生成）

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