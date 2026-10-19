現代人的善意容易被套上目的？在超商門口，我婉拒了她的IG

那天傍晚，我在小七門口看見一個陌生的少女。

她蹲在地上，面前散落著幾袋剛買好的東西，手機 也躺在地上。

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她一邊翻找，一邊焦急地看著四周。路上的人從她身旁經過，有人看了一眼，有人繞開，更多的人只是低著頭繼續走。

我原本也走過去了。

「你又不認識她，別多管閒事。」

「你為什麼走掉，她需要幫助。」

我逐漸放慢腳步，直至停站在原地，最後還是回頭，幫她把散落的東西一一撿起。

東西比我想像中還多。就在這時，她身旁一個似乎是朋友的人剛好來了。

「妳認識他喔？」

女孩愣了一下，搖頭。

「不認識。」

那個女生看了我一眼，又看了看她，意味深長。

「喔——」

「我剛好路過看到她東西掉了。」

「我知道我知道。」

後來女孩的手機怎麼都開不了，我看了一下，發現只是當機。

我幫她重新開機，又把最後幾樣東西裝進袋子。

「真的很謝謝你，要不要加個IG？改天請你喝飲料。」

「是不用。」我搖了搖頭。

她卻彷彿有些疑惑。

「為什麼？

我笑了一下。

「因為只是舉手之勞。」

她聽完愣住了。

「你人也太好了吧。」旁邊的朋友又忍不住笑。

「呵呵，很多人都這麼說。」

不過那人說得沒錯。

只要一個人做了一件不求回報的事情，就必須被另外解釋成人很好。而一個男人主動幫助陌生女性，也就更容易被套上另一層想像。

一開始肯定會懷疑自己。

是不是不該回頭？

是不是會讓她覺得我另有目的？

是不是假裝沒看見，才是最安全的選擇？

這件事情，如此荒謬可笑。明明只是幫忙撿幾樣掉在地上的東西，卻要先考慮性別、距離、動機，甚至還要想像別人會怎麼解讀。

人類好像已經太習慣了交換，所以連善意都必須附帶條件。

男人幫女人，是不是想追她？主動關心，是不是有所企圖？送別人東西，是不是期待回報？如果什麼都不要，好像反而更可疑。

最後，我跟她說了再見。

沒有交換聯絡方式，沒有留下名字，也沒有期待下一次見面。

做出像電影裡少年一樣的選擇。但也許，善意不一定需要回報。喜歡浪漫，也不代表幼稚。願意伸手，也不代表別有所圖。

也許每個人心裡，都還住著一位少年。他相信陌生人可以互相幫助，相信一句謝謝就已經足夠，相信做一件好事不必留下名字，而我想永遠記得他。

因為想幫忙。僅此而已。有些行為，不是為了得到什麼。它存在本身，就是答案。

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