那些沒有熄滅的星星：孩子一句話撐住疲憊的母親

家，是一個很安靜平穩的地方，是一個可以在工作一天的疲憊後，感到放鬆的港灣。

在成家以前──或者說，在沒有生孩子之前──我曾經這麼認為。

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家門口的黃燈會在固定的時間亮起、晚餐的炊煙會在固定的時間結束，每天都有它該有的樣子，是生活該有的樣子。桌上的碗盤不會太多，說話的聲音也不會太大；晾曬在陽台的衣服輕輕飄揚，可能三、四天才換一次；晚上九點以後，可能會傳來電視低低的聲音，或是悠揚的樂聲。

那時候我想像的家，是一種穩定的節奏。一個溫暖的代名詞。

後來我才知道，真正的家，比較像一個永遠在運轉的系統。它不是「完成」之後的安靜，而是一種「正在進行」的混亂；不是一張美好的照片，而是一段連續的影片：有人哭、有人笑、有人喊「我不要」、有人說「我愛你」，全都同時發生。

晚上九點以後，家裡通常不會立刻安靜。

我會先提醒孩子該睡覺了，但事情很少真的在那一刻結束。有時候只是兩個人靠得太近，就會引發一場新的衝突：

「媽媽，他打我。」

「媽媽，他搶我的。」

聲音此起彼落，像兩條纏在一起的線，拉扯、打結、越纏越緊。

有時候只是說話靠得太近，其中一個人就會不高興。有人捂住耳朵，有人想要講回去，情緒一下子就衝了上去。

我坐在床邊看著他們的臉，一個氣得眼眶紅紅的，另一個還在解釋自己不是故意的……那一刻我常常茫然在原地，不知道我應該先處理哪一件事情。先擦掉眼淚，還是先釐清對錯？先把他們分開，還是先把自己撐住？

家不像一個房子，比較像一個需要不停校準的日常。衝突、安撫、再衝突、再安撫。很多事情其實沒有真正結束，只是暫時停在某個地方，等情緒消退，等語氣變軟，等彼此願意回頭。

白天也差不多。

有人生氣、有人告狀，有人覺得自己被忽略。

我常常站在兩個孩子中間，像一個臨時的調解人。右手安撫、左手拉住，嘴裡講著規則，心裡卻像在跑一場沒有終點的馬拉松。事情處理完了，我的身體還在原地，但心裡的力氣，早已被拆得零零碎碎。

以前我以為，愛會讓一切變得比較容易。

後來才發現，愛有時候只是讓人願意繼續站在原地──站在孩子的尖叫與哭聲中間，站在自己的疲憊與責任中間，站在「我快不行了」與「我還得再試一次」之間。

原來愛不是把生活變成童話，而是讓你在最想轉身離開的時候，仍然把手伸出去。

那一天晚上，我真的很累了。不是身體上的疲憊，而是一種連話都不想再說的累。

那天孩子們吵了很多次架，我也已經講過很多次規則。我看著網路上育兒媽媽的經驗分享，或所謂育兒專家的影片，心裡有一種很矛盾的酸。別人的方法看起來都像有答案，而我的生活像一直在重複同一題，怎麼做都不對。

我不太記得他們吵了什麼，我只記得自己坐在床邊，幾乎不想再說話。我甚至不太敢看他們，深怕一抬眼，就會看到自己瀕臨失控的樣子。

就在那時，小的那個孩子忽然跑過來。

他看著我的雙眼，很認真地說：

「媽媽，我想把我心裡代表開心的星星送給你。」

我愣了一下，像被那句話輕輕擊中。

我問他：「那你的星星變少了該怎麼辦？」

他想了一下，很認真地回答：

「不會，我心裡有很多星星。」

「就算沒有星星了，我也會努力製造很多星星送給妳。」

他停了一秒，又輕輕抱了我一下，補上一句：

「而且，媽媽，我看到妳就會生出很多、很多的星星。」

他說這句話的時候，臉上還帶著很燦爛的笑。

那一刻我紅了眼眶，忽然不知道該說什麼。我以為自己只是在撐住一個家，卻在孩子的眼裡，成了能讓他長出光的人。

家裡還是很吵，事情也沒有因此變得比較容易。孩子們依然會吵架，依然會為了很小的事情大聲爭論，而有時候，我依然還是會覺得很累。

可是那天晚上我忽然發現，也許家的樣子本來就不是安靜的。它不是一個沒有爭吵、沒有疲憊的地方，它只是很多情緒同時存在的地方。有人生氣，有人難過，有人還在學習怎麼表達自己；也有人在學習怎麼原諒、怎麼和好、怎麼把手伸回去。

我開始懂得，愛並不是把混亂消音，而是在混亂裡，仍然為彼此留一點位置。有時候它是擁抱，有時候是爭吵後的沉默；有時候是我把水杯放在孩子床頭，有時候是孩子在我快要崩塌的時候，跑來說一句稚氣卻堅定的話。

愛正在改變。它從浪漫的想像，變成日常的實作──從「我想要一個家」，變成「我願意把家一點一點長出來」。

那天之後，我仍然會疲憊，仍然會在深夜裡懷疑自己，但我也會記得在那個覺得自己只剩下空洞的時刻，有一個孩子把他的星星分給我。

他讓我知道，家其實也是一座情感 的園地，不是永遠整齊，而是會長草、會下雨、會被踩亂，卻也會在某個不經意的瞬間，冒出一點亮。

而我願意相信即使日子仍吵、仍亂，愛依然在改變。

它不是消失了，它只是換了一種方式存在──

像孩子心裡那一顆又一顆的星星，在我以為天要黑的時候，默默亮著。

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