溫馨短語與勵志對白：將這些金句送給需要的朋友！

早些時候，我在一部連續劇的劇情片段中看到幾句勵志 的對白：

「用時間去創造你期待的自己。」

「有些事情不能用想的，想著想著就錯過，做著做著就會成功了。」

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我把它們抄了下來，自我鼓勵一番，執行成效也相當良好。

那天到屏東勝利星村旅行，拿起相機拍下眷村牆面上的一句「風起時，我們一起飛翔。」我對這句話非常有感，這是一句「希望」和「陪伴」含意濃厚的溫馨短語，表示不管發生任何事，你和朋友 都是站在同一陣線上的。我把它收錄在我的相機裡，之後常常將它送給需要關懷與鼓勵的朋友，收到的回饋也都是正向居多。

記得有位自信 不足的朋友，每每講到她在意的事情都會非常激動。剛開始我會專注凝聽，理性剖析，並以自身的經歷給予同理安慰……但後來我發現她每次講的內容都一樣，再怎麼用心的安慰，似乎都會變成船過水無痕，同樣的話語與場景都會一而再，再而三的上演。

心想與其如此，我不如聽她講就好，當個最佳的傾聽者，並且同理站在她角度觀想。我也送給她「風起時，我們一起飛翔。」這句話，並持續陪伴傾聽，久而久之，她就慢慢好起來，思考也朝樂觀的方向前進。

還有幾位年輕初入職場不久的朋友，當他們對未來不知所措、沒有足夠的自信去完成一些工作時，我也會以職場資深觀察者送給對前程迷惘的他們「用時間去創造你期待的自己」這句砥礪語。

想，沒有用；做，才是對的。

當我用誠摯的眼神、堅定語氣傳達職場工作金句 時，我想熱情的傳遞是會產生感染力量的。

那天到屏東勝利星村旅行，拿起相機拍下眷村牆面上的一句「風起時，我們一起飛翔。」（圖/作者提供）

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