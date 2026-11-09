彎弄秋風揚‧曲巷冬陽照——鹿港的秋風
【詩意流光 】
總帶著一點蕭瑟，一點懷古；
一點讓你拒絕不了的霸道！
像在回望，
那些被歲月 吹散的人與事。
即便你不願意想起！
鹿港的秋風，
從四十米長路的盡頭降臨，
風裡有鹽、有船隻、有忙碌的上班族；
有母親在黃昏前收衣的身影。
有學子勇敢頂風前行的模樣。
九降風，
承載著歲月，
穿越紅磚巷踽踽獨行！
它的同伴，
大都被新建的高樓
擋在遠遠的、模糊的、已經變了樣的
四十米之外！
九降風
掠過市場的屋頂，
連魚鱗都泛著寒意。
老屋的瓦縫傳出一聲嘆息，
像誰在夢裡輕輕說話般：
「時間啊，別總走得那麼快。」
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