彎弄秋風揚‧曲巷冬陽照——鹿港的秋風

琅琅悅讀／ 蒔緣
「鹿港的秋風／從四十米長路的盡頭降臨／風裡有鹽、有船隻、有忙碌的上班族／有母親在黃昏前收衣的身影／有學子勇敢頂風前行的模樣。」（圖/作者提供）
「鹿港的秋風／從四十米長路的盡頭降臨／風裡有鹽、有船隻、有忙碌的上班族／有母親在黃昏前收衣的身影／有學子勇敢頂風前行的模樣。」（圖/作者提供）

總帶著一點蕭瑟，一點懷古；

一點讓你拒絕不了的霸道！

像在回望，

那些被 吹散的人與事。

即便你不願意想起！

鹿港的秋風，

從四十米長路的盡頭降臨，

風裡有鹽、有船隻、有忙碌的上班族；

有母親在黃昏前收衣的身影。

有學子勇敢頂風前行的模樣。

九降風，

承載著歲月，

穿越紅磚巷踽踽獨行！

它的同伴，

大都被新建的高樓

擋在遠遠的、模糊的、已經變了樣的

四十米之外！

九降風

掠過市場的屋頂，

連魚鱗都泛著寒意。

老屋的瓦縫傳出一聲嘆息，

像誰在夢裡輕輕說話般：

「時間啊，別總走得那麼快。」

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