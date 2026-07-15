妳的大頭貼更新了：比起已讀不回，我更想要一句痛快拒絕

雲：

好久不見，最近好嗎？我已經很久沒有看妳的LINE，也可能我封鎖了、刪除了。時間過得太快，我們都已經長大，大得或許分別在世界兩端。

我還是很介意，我不明白為什麼友情會變成那樣。記得去年或前年，我整理一些書信 和紙條，找到一封妳以前寄給我的信，我留存得很好，連信封都留著。妳在線上簡單問候我，卻又在末尾用一大段，來關心我，的妹妹——而妳關心的理由是：妳朋友覺得她被我妹妹冷漠。多可笑啊。我記得我當時很擔心，也去問了妹妹……不重要了。重點是現在重看，卻竟如此心酸——這到底是怎麼樣的兩個人呢？

我是不是在奢求友情？哪怕它並不屬於我。妳又在奢求什麼？為了保住關係，不惜如此「要求」我……到底為什麼這樣？當時我們甚至還沒上中學，卻竟如此殘酷。

我把那封信燒掉了，或許。也可能是剪掉丟垃圾筒了，不值得。真的不值得。多諷刺啊，我以為我們是好朋友，「真相」卻如此銳利。這個社交網路，居然堪比成人世界的複雜？

我不怨恨妳斷聯，因為我後來意識到一切剛好——停留在我們最後一次見面，妳說我看起來很不捨。甚至比我更早意識到，不論是我的心情或表情。

停留在我感覺妳還有點「關心」我的時候，停留在我們真的步入社會以前。

我也曾百思不得其解，到底自己哪裡做得不對，才令妳「反感」到已讀不回，甚至家人開解我妳或許只是在適應國外環境，或是沒有網際網路——可惜不是，因為我看到妳更新大頭貼了。

其實我很討厭假裝「溫柔」的人，可是人往往如此。有些人對老闆唯唯諾諾，一掛電話罵罵咧咧；有些人明明不喜歡對方，卻又接收著對方的好……為什麼呢？這種委婉，真的有必要嗎？

反倒不如妳說一句：你很煩，不要再煩我了。然後我為友情心碎離開，好過自我懷疑。

我其實不懂，是妳成長 得太厲害，不再需要友情了嗎？還是妳只喜歡妳那些朋友呢？我的關心竟如此廉價，彷彿獨角戲。

有人嘲笑我一廂情願，那就笑吧，至少我還保有一點天真。我也不期望妳回頭，因為妳已不再是妳，不再是我記憶中的妳。

再見，朋友。

祝 身體健康，永不後悔

雪豆 上 26.07.10

(圖/AI生成，悠幽珈提供)

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