從世足賽看見父親的專注：多元忙碌下的片刻寧靜

最近世界盃 正踢得如火如荼，這段西文對話又重新被我的朋友們拿出來討論：

Hijo : Papá, tengo una pregunta.

Papá : Lo siento, Junior, estoy ocupado.

Hijos : Hay un partido de fútbol importante en la televisión

Papá : ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!

Hijo : Pero necesito dinero

Papá : ¡Si!

Hijo : ¿De verdad? Necesito dinero para una pizza

Papá : ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!

Hijo : Y quiero un videojuego nuevo

Papá : ¡Sí!

Hijo : Y mañana no voy a la escuela

Papá : ¡Sí! ¡Perfecto!

Hijo : ¡Guau, qué fácil! ¡Voy a la tienda!

其實內容很簡單：兒子想跟爸爸說話，但爸爸正全神貫注地看著足球 賽，只是不停地喊著：「加油！加油！」於是兒子開始趁機提出各種要求——買披薩、買新電玩、甚至明天不去上學，而沉浸在比賽中的爸爸，竟然一律回答：「好！太好了！」

第一次看到這段對話時，我笑了很久，它有趣的地方不在於父親的遲鈍，而在於那種近乎失重的專注 。所有感官彷彿被一顆足球牽引，身體仍坐在客廳，心神卻早已翻越時區，降落在萬里之外的綠茵場。

不知道為什麼我突然想起我爸，小時候，我最怕他講電話 。每次電話一響，他接起來，整個人的狀態就會立刻改變。他總會微微前傾，眉心收攏，目光落在虛空中的某一點，彷彿電話那端的聲音正慢慢將他拖曳至另一個世界。那時候，家裡所有人都知道，最好不要去打擾他。

如果偏偏有人不識相在他旁邊講話，迎來的通常是一記眼刀，不是生氣，而是一種無聲的警告：

「現在不要。」

那時候的我一直覺得奇怪，不過是講個電話，真的需要這麼專心嗎？難道不能一邊講、一邊回答別人的問題？年幼時，我以為那只是對電話另一端的禮貌，後來才知道，人的注意力從來不是取之不盡的河流，它更像一盞燈，照亮了一處，其他地方便不得不沉入陰影。

最近自己的工作越來越忙，電話也越來越多。有時候是和廠商確認活動細節，有時候是協調人力與場地，有時候一通電話裡便牽涉好幾件事情，需要不停記下時間、地點和待辦事項。

漸漸地，我開始變成我爸的樣子。電話一接起來，意識便像被抽離出去，收束成一道細窄的頻率，沿著訊號一路抵達另一端。有人在旁邊跟我說話，我會下意識地點點頭，卻完全不知道對方說了什麼；有人遞東西給我，我也只是反射性地接過來，然後一直抓在手上，等到電話結束，低頭一看才發現手裡多了一支筆、一張便條紙，甚至是一包餅乾。

掛斷電話的瞬間，像從深海浮出水面，耳邊的聲音重新湧入，世界重新恢復重量。原來專心不是刻意忽略，而是當人的注意力被完整地投入某件事情時，其他訊息真的會暫時消失。

也許正因為如此，我始終沒有離開合唱團。很多人問我，明明課業和工作已經夠忙了，為什麼還願意每週撥出固定的時間唱合唱。我想，其中有一個原因，是我捨不得失去那種專心的能力。

每一次團練，往往都是三、四個小時起跳。在那段時間裡，如果不是非必要的情況下，幾乎不會碰手機。眼睛盯著譜面，耳朵聽著鋼琴和其他聲部，身體則跟著指揮的手勢起伏⋯⋯ 漸漸地，人會沉入一種極為純粹的狀態，世界被層層剝落，只剩下音符、呼吸，以及和聲在空氣裡彼此依偎。

音樂其實是流動的，它不像一張靜止的照片，可以讓人慢慢端詳；它一旦開始，便不會停下來等你。然而那些流動的旋律，又精準得近乎殘酷。每一個拍點、每一個音高，都像鐘錶內部的齒輪，彼此咬合且不容毫釐之差。只要稍微恍神，低頭看了一眼訊息，或是腦袋飄到別的地方，很快就會跟不上進度，被音樂遠遠拋在後頭。

因此，每一次團練對我而言，都像是一場專注力的鍛鍊。那三、四個小時裡，我把自己完整地交給音樂，而音樂也反過來提醒我：原來人仍然可以如此專心地，只做一件事情。

只是這樣的專心，似乎正悄悄成為一種稀有的能力。我們習慣一邊吃飯、一邊滑手機；一邊追劇、一邊回訊息；一邊工作，一邊查看通知、回覆信件。

很多時候，我們甚至以自己能夠同時處理很多事情為傲。老實說，這的確是一種能力。現代生活 的節奏太快，我們很難只做一件事。行程、訊息、待辦事項，總是同時向我們湧來，我們也因此練就了迅速切換的本事，在訊息與通知之間來回折返，學會同時扮演許多角色，也練習著讓自己的注意力不停分岔。

只是偶爾，我還是會懷念那種專心。看球的時候就只是看球，講電話的時候就只是講電話，唱歌的時候就只是唱歌，和一個人相處時，眼睛裡只有那個人。那種把整個自己交給一件事情的狀態，或許效率未必最高，卻有一種難以取代的踏實。

最近每次講完電話，我總會想起我爸當年的那記眼刀。

原來長大有時候就是這樣。你以為自己會成為和父母截然不同的人，卻在某個尋常的瞬間，忽然發現自己正複寫著他們的神情與習慣。那些曾經不被理解的舉動，終究在歲月裡找到了自己的答案。

而我也慢慢明白，在這個人人忙著一心多用的時代裡，偶爾能夠如此專心，其實是一種奢侈的幸福。因為那代表我們仍然有能力，把自己完整地交付給某件事情——一場世界盃、一首合唱曲、一通再普通不過的電話，甚至只是眼前的一個人。

在注意力日漸零碎的年代，能夠全神貫注地活在某一個當下，本身就像一種溫柔而固執的抵抗。

所有感官彷彿被一顆足球牽引，身體仍坐在客廳，心神卻早已翻越時區，降落在萬里之外的綠茵場。（圖/作者提供）

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