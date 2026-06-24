當代人的八點檔：鄉土劇的共鳴與反思

前幾天帶孩子吃火鍋 ，湯滾著，肉片在鍋裡慢慢變色，牆上的電視正播著民視的劇。不是新聞，不是綜藝，是那種你一抬頭，就知道有人家裡又出事的本土劇。

我看了一會兒，忽然笑出來。

這些劇很神奇。你一週沒看，完全不會接不上。只要三分鐘，就能重新進入狀況。誰在哭，誰在瞪，誰站在門口偷聽，誰手上拿著文件袋，誰說「我都是為你好」，誰又在客廳跪下來。即使不知道前因後果，也能立刻明白：這一家人，又要開始了。

旁邊有人跟我說，這不就是同一套劇，換一批演員再演一次嗎？

我笑到肚子痛，卻又覺得他說得太準。

阿榮與阿玉，阿松與阿暖，豆腐媽媽，名字一直換，場景一直換。今天是豆腐店，明天是相館，後天是紙藝。可是內核都差不多：一間不能倒的老店，一個不能說的秘密，一段不能承認的感情，一份不知道什麼時候才會拿出來的 DNA 報告，還有一群明明住在同一個屋簷下，卻永遠沒有人好好講話的家人。

最荒謬的是，他們都演得很認真。

每個人都像站在人生 最緊要的關口，每一句台詞都像遺言，每一次轉身都像背叛。可是觀眾看久了，已經知道節奏。這個人現在不說，三集後一定會說；那個人現在說不在乎，五集後一定會在雨中崩潰；今天斷絕關係，下週可能又會因為一碗湯、一張照片、一場意外，重新抱在一起哭。

很多餐廳、小吃店、醫院，都喜歡放這種劇。以前我不太懂，還問過，為什麼不放新聞？後來才懂，新聞會吵架。新聞會讓人站隊，讓人罵政府、罵社會、罵法院、罵年輕人、罵老人。病房裡已經夠累了，火鍋店裡也不是每一桌都想聽隔壁討論國家大事。

但八點檔安全。

大家可以一起罵戲裡的人荒謬，卻不太會真的翻臉。可以一起說：「又來了。」「這一定不是親生的。」「他一定聽到了。」「你看，我就知道那個文件袋有問題。」它像一種公共空間裡的共同噪音，不必太投入，卻也不至於無聊。

後來我才想到，這不是今天才開始。

很多年前就是這個劇本。

我小時候，大人看的也是這些。客廳裡有一台電視，晚餐後有人收碗，有人泡茶，有人坐在沙發上罵劇情。那時候我不懂，只覺得怎麼每天都有人在哭，怎麼每一家都那麼複雜，怎麼壞人永遠不會立刻被抓，好人永遠要忍到最後。

長大以後才明白，也許我們看的不是劇情，是一種熟悉的命運格式。

台灣人的家很多時候就是這樣──秘密不說，委屈不講，責任推來推去，愛也不直接承認。每個人都說自己是為了家，卻常常把家弄得更痛。戲裡演得誇張，現實裡演得安靜；戲裡有配樂，現實裡只有電鍋跳起來的聲音、病房裡的呼吸聲、餐廳裡滾著的火鍋聲。

所以一週沒看也可以無縫接軌。

因為它從來不只是連續劇。它像一種我們早就熟悉的背景音。換了演員，換了年代，換了店名，換了主題曲，底下還是那幾件事：誰欠誰，誰不甘心，誰不肯放手，誰嘴上說沒事，心裡其實碎了一地。

我坐在火鍋店裡，看著孩子吃東西，電視裡的人又開始吵了。店員說就是同套劇本換群人繼續演，各種荒謬無縫接軌時事。

湯還在滾。

肉片又熟了一輪。

那一套劇，也還在演。

只是這一次，我忽然看懂了。

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