月老親自出馬！牽綁台北女孩的情感紅線

月老 覺得自己快不行了。

不是那種要飛升不行，是那種快要過勞死的不行。他癱在天庭雲端辦公室的轉椅上，眼前三百吋的雷射投影螢幕上，密密麻麻閃爍著成千上萬條紅線 數據流，每一條都連著凡間一個嗷嗷待哺的孤單靈魂。而其中最閃爍、最不安分，也最讓他頭痛的那一條，編號「TW-9741」，屬於一位名叫林薇薇的台北 女孩。

薇薇，二十五歲，信義區 某時尚品牌公關，IG追蹤數五萬，人生信條是「男友可以沒有，但週五晚上的酒吧 不能不去」。她的紅線，在月老的系統裡像得了多動症，一下纏上信義區夜店天花板垂落的鐳射燈球，一下又差點勾到路邊跑車的後照鏡，就是沒個定性好好綁上另一個人的手腕。

「這屆年輕人最難帶……」月老嘆了第一千零一口氣，灌了一口仙氣提神能量飲料。他傳統的那套——廟裡求籤、相親吃飯、命運的咖啡廳巧遇——在薇薇這完全失效。她的活動範圍以信義區為核心，酒吧、餐酒館、VIP包廂是主要棲地，尋找的是「感覺」，一種月老資料庫裡難以量化分析的東西。

這晚，又是週五。月老盯著螢幕，薇薇的紅線又開始高頻率震動，目的地：信義區某家熱門高空酒吧。月老抹了把臉，決定親自「下凡」督導——雖然只是遠端加強介入。

他切換到「即時天眼」模式，畫面裡，薇薇穿著一身閃亮的小禮服，在灑滿都市燈火的窗邊與朋友笑鬧。她的紅線像條無形的小尾巴，在空中煩躁地擺動。月老手指在觸控螢幕上快速滑動，進行即時配對掃描。

吧檯邊，有個西裝革履的金融男，紅線穩重但略顯呆板；角落裡，有個笑容爽朗的藝術家類型，紅線活潑卻有點飄忽。月老試著將薇薇的紅線引過去，但那紅線尖端只是懶洋洋地碰了碰，就縮回來，在酒杯邊緣繞圈圈，彷彿在說：「嗯……下一位。」

「感覺！到底要什麼感覺啦！」月老忍不住對著螢幕吼，差點打翻他的仙氣飲料。就在月老幾乎要放棄，考慮是不是該推薦薇薇下載交友軟體時，意外發生了。

一個端著托盤的年輕酒保，正靈活地穿梭在喧鬧人群間……不知是薇薇笑得太大聲揮手太用力，還是那酒保轉身太俐落，「碰！」的一聲，薇薇手肘撞上了托盤邊緣。一杯剛調好的、顏色漸層如晚霞的調酒頓時傾斜，不偏不倚，灑了薇薇一身，也濺了些在酒保乾淨的白襯衫上。

氣氛瞬間安靜。薇薇看著自己濕了一片的閃亮衣料，無比傻眼。朋友在旁直驚呼。周圍目光聚焦在他倆身上。年輕的酒保也愣住了，臉瞬間漲紅，連聲道歉：「對不起！真的很對不起！我馬上拿毛巾……」

他手忙腳亂放下托盤，眼神裡滿是尷尬與真誠的歉意。而就在這一團混亂中，月老驚訝地發現，螢幕上，薇薇那條一直浮躁不安的紅線，尖端忽然輕輕地、試探性地顫動了一下。它沒有主動去纏繞，只是像被微風吹動，拂過了酒保身上那條原本色澤溫潤、卻略顯孤單的紅線。兩條紅線，在數據流裡，產生了極微弱的共振波紋。沒有電光石火，沒有命中註定的BGM，只有冰塊融化、檸檬汁滴落，和一聲誠懇的「不好意思」。

月老停止了所有操作，他看著螢幕。酒保拿來毛巾，薇薇接過，臉上的惱怒在對方清澈又帶著點傻氣的笑容中，莫名緩和了下來。

「這杯叫『落日飛車』，」酒保抓抓頭，不好意思地說，「我…我再免費幫妳調一杯？當作賠罪。」

「好啊，」薇薇說，抽了張紙巾，指了指酒保襯衫上的汙漬，「那你衣服怎麼辦？」

朋友們互相使了使眼色，悄悄退開一點點。音樂繼續流瀉，城市的燈火在窗外流淌。月老靠回他的雲端椅背，緩緩吐出一口長長的、帶著能量飲料味道的仙氣。他關掉了「TW-9741」的強制介入模式。

這一次，他沒有綁上任何結。他只是將兩條微微顫動的紅線，輕輕拉近到一個舒適的距離，然後，將剩下的事情——那杯賠罪的調酒是什麼味道、襯衫上的漬要不要緊、今晚的「感覺」究竟指向何方——交給了台北城閃爍的夜空，以及那攤意外潑灑的、像夜空繁星一樣的酒漬。

螢幕上，兩條紅線的微弱光暈，在信義區的喧囂背景裡，安靜地，並行閃爍著。月老笑了笑，點開下一個編號檔案。今晚，還長著呢。

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