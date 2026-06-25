誰說紅線掉了就會脫單 我的月老是睡著了嗎?

剛是小大一的我對大學 戀愛很是憧憬，總覺得大學應該會像偶像劇一樣，在校園 的某個轉角遇到命中註定的人。結果開學沒多久我就發現，現實跟想像差很多，別人忙著談戀愛，我忙著上課、報告和趕公車。眼看身邊朋友一個接著一個脫單，我開始把希望寄託在各路神明身上，不管是拜月老 、寫祈願卡，還是半夜對著宇宙許願，我幾乎什麼都試過。

最讓我印象深刻的還是拜月老那次。我特地準備了一堆供品，不敢說有多豪華，但絕對是誠意滿滿。同行的朋友買的東西都比我少，結果拜拜的時候，我問感情相關問題，月老的態度卻異常冷淡，不是笑杯就是沒反應，好像已讀不回一樣。我越問越懷疑人生，最後乾脆放棄，想說來閒聊好了。

於是我問：「月老，供品好吃嗎？」

結果連續三個聖杯。

我當場傻眼。

前面問感情的時候愛理不理，講到吃的倒是回答得很積極。我內心只剩下一個想法：「所以剛剛跟我說不在的是哪位啦！」那天離開廟裡的時候，我甚至懷疑月老是不是只是來吃點心的。

後來好不容易求到紅線，我真的把它當寶貝一樣收著，心想這次總該輪到我了吧。結果有一天整理包包的時候，突然發現紅線不見了。我把房間翻得像遭小偷一樣，床底、抽屜、外套口袋全部找過，還是找不到。當下我超級崩潰，甚至懷疑是不是我的正緣迷路到一半，連導航都一起掉了。

更神奇的是，紅線掉了之後，我的感情狀況完全沒有任何變化。沒有突然出現的學長，也沒有命中註定的同學，更沒有偶像劇般的邂逅。我每天依舊過著教室、宿舍、便利商店三點一線的生活。

到了大四，我終於開始懷疑，也許不是月老不努力，而是我的桃花樹可能還在施工中。雖然到現在還是沒有男朋友，但回頭看這段經歷，其實還蠻好笑的。至少我知道一件事，如果哪天真的再去拜月老，我第一個問題一定不是感情，而是先問：「供品還喜歡嗎？」畢竟這大概是我們之間唯一有共識的話題。

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