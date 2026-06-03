朋友家的小幼貓：反思負責任的喜歡，把想養牠的念頭記在未來備忘錄

那天，我去朋友家陪他準備電腦軟體應用乙級的考試。筆電、筆記、練習題攤滿整片地板，我們坐在其中，一邊翻找資料、一邊核對操作步驟，深怕哪個小細節沒注意，就白白被扣了分。房間裡很安靜，只剩鍵盤聲、翻紙聲，還有偶爾壓低聲音的討論。下午的陽光從窗縫斜斜照進來，把地上的紙張照得有些發白。

我翻到下一頁練習題，正準備示範快捷鍵時，忽然聽見一聲很輕的「喵」。我愣了一下，轉過頭，才發現一隻小幼貓正坐在我旁邊。

牠看起來才出生沒多久，毛還短短的，耳朵也小小的，一雙眼睛卻亮得特別明顯。牠安靜地望著我，沒有害怕，也沒有躲開，好像只是單純地好奇：「你是誰？」

朋友笑著說，牠的媽媽原本是菜市場附近的流浪貓，後來被奶奶帶回家照顧，才慢慢安定下來。之後生下了一窩小貓，而牠，是裡面最愛黏人的那一隻。

才三個月大的牠，卻像有用不完的精力。

我們低頭研究題目的時候，牠就在房間裡跑來跑去，一下跳上紙箱，一下鑽進桌子底下，玩累了，又突然窩進我懷裡睡覺。牠睡著時很安靜，小小一團縮在胸口，呼吸輕輕的，像抱著一顆溫熱的毛球。

休息空檔時，牠慢慢靠近散在地板上的講義，尾巴一下一下拍著地板。我拿筆畫重點時，牠忽然伸出小爪子壓住紙角，像也想一起參與。

朋友看著牠笑說：「牠是你的新學生喔。」我也笑了。

原本因為考試而緊繃了一整天的情緒，好像在那瞬間鬆開了一點。接下來的練習，也比原本順利許多。牠不是在我旁邊打盹，就是叼著小玩具滿房間亂跑；有時跳到窗邊，讓午後的陽光落在牠柔軟的毛上。

每次看見牠，我都會不自覺停下手邊的動作，輕輕喘一口氣。

那時我才發現，有些安慰其實不需要語言，只要有一個安靜的陪伴待在身邊，就足夠了。

直到準備離開時，我蹲下來摸了摸牠的頭。

牠半睜著眼，小小地喵了一聲，聲音輕得像還沒睡醒。我看著牠，心裡忽然冒出一個念頭——如果能把牠帶回家，好像也不錯。

我甚至開始想像牠以後待在我房間的樣子：在地板追著影子跑、窩在書桌旁陪我寫作業、趴在鍵盤邊打瞌睡，或是在假日早晨踩著棉被把我叫醒。

可是想著想著，我又很清楚，現在的自己還沒有能力照顧一條生命。

學業、時間、責任，很多事情都還沒真正穩定。如果只是因為一時喜歡就把牠帶回家，最後辛苦的可能不只是自己，還有牠。我忽然明白，喜歡不只是想擁有而已，也代表願意承擔。

於是，我把那個念頭放回心裡，像先替未來留下一個位置。

離開前，朋友對我說：「牠好像真的很喜歡你，下次來一定會更黏。」我笑著點點頭。

走出門時，夕陽正把整條巷子染成橘色。我忍不住回頭看向那扇窗，想像那隻小幼貓可能又跳上窗邊，甩著尾巴，看著外面的天空。

後來，每當壓力太大、生活變得很亂的時候，我都會想起那天下午。

想起牠縮成一團睡在我懷裡的模樣，想起牠輕輕拍著地板的尾巴，想起那聲細細的「喵」。

也是那時候，我慢慢懂了，再忙亂的日子，都還是會藏著一些很小、很輕，卻足以讓人安靜下來的溫柔。

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