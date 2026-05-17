租屋落空到重新獲得 公司旁土地公廟是我的信仰依靠

剛到台北工作的前幾年，我其實是跟朋友一起合租。直到後來工作越來越忙，銀行的步調也越來越高壓，常常加班到很晚，回到家只想安靜待著，我才慢慢開始有了「想自己住」的念頭。

那陣子，下班後的日常就是看租屋網站、約看房、研究通勤路線。有一間我特別喜歡的小套房，採光很好、配色溫柔，還有我喜歡的木質感與小廚房。我甚至連入住後怎麼擺設都想好了，結果詢問沒多久，房東就告訴我：「已經被租走了。」

那天其實有點失落。下班後，我鬼使神差地走進公司附近的土地公廟，那是一間香火鼎盛的廟宇，附近很多上班族都會順路進去拜拜。我站在香爐前，認真地跟土地公爺爺說了自己的條件：希望通勤不要太遠、環境安全、有窗戶，能有一個真正讓自己放鬆的地方。最後還偷偷補了一句：「如果可以的話……還是希望是那間房子。」

結果很神奇，沒過幾天，那間原本已經被租走的房子，居然又重新釋出了，也是從那時候開始，公司附近的土地公，慢慢變成了我的信仰。

後來幾年，銀行的工作越來越忙。每月報表、競爭者分析、改不完的版本，還有永遠猜不到情緒的主管。有時候光是看到主管在群組裡tag經辦，心臟就會先縮一下。

每逢重大報告前，我就會跑去土地公廟拜拜，偶爾還會視情況加碼折很多元寶帶過去。

拜的內容其實都很日常：「今天不要出大包就好。」

「拜託不要被退件。」

「希望課長今天情緒穩定一點。」

後來同事發現我很常跑去拜拜，還笑我是不是太迷信。我通常都回：「不知道有沒有用，但拜完會比較心安。」再後來，連小主管都開始跟著我成為信徒。

有一次重要競爭者報告卡關，中午時，小主管忽然很認真地問我：「妳今天有去拜嗎？」我愣了兩秒，忍不住笑了。原來不知道從什麼時候開始，那間土地公廟，已經變成我們共同的心理避風港。

後來離職前，我又去拜了一次。那天沒有特別求什麼，只是站在香爐前，很安靜地說：「這幾年，謝謝土地公爺爺照顧我。」

直到那一刻我才發現，自己相信的，也許不只是神明。而是在那些一個人撐著的日子裡，始終有個地方，願意默默接住那些沒說出口的不安。

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