熟悉的路沒有熟悉的你

親愛的寶貝，你過得好嗎？

曾經的日子裡，每天都是你叫醒我的，眼睛還沒睜開，臉上的溫熱就讓我知道是你。

手一伸，熟悉的毛絨絨，那帶點硬質的剛毛，不用多想也知道是誰。

你總是喜歡撒嬌，走到哪裡摸到哪裡，吃飯也摸、工作也摸。

你小時候都坐在我的腿上，都不願意離開，雖然對我來說有點麻煩，但那也是甜蜜的負擔，你說對吧？

後來長大了，變成熟了，是個酷酷的帥哥，出門去外面散步，人家都說你好帥、好漂亮、想要摸你，總是被偷拍照，回頭率百分之百，可是因為你脾氣不太好，雖然個性很熱情，但還是希望喜歡你的人跟你保持一點距離。

再來你也是我們巷子裡的小霸王，人小鬼大，有的人想捉弄你，也帶著他們家的寶貝路過，你不知道是開心還是激動，依舊很熱情的回應。

但這幸福的日子終究沒有維持太久，人算不如天算，你還是生病了。

你這麼漂亮、這麼年輕，附近的診所都診斷不出你的病因，你日漸消瘦，寒冬夜裡，趕快帶你到大醫院診斷，但終究還是來不及。

我還記得你剛到醫院的時候好生氣，後來去看你突然變安靜了。最後一天，醫生跟我們說你的狀況可能不太好，可能隨時有危險，可是我看你還會回應我們啊！我們心都慌了，真的含著淚跟你說對不起，希望你趕快好起來，你看看我、看看家人，好像是要把我們都記住。

我不知道那是你的最後一面，回家的路上還在想什麼時候才能帶你回家？結果噩耗終究還是來了。

帶你回家，熟悉的路卻沒有熟悉的你了。

到今天，兩個年頭了，前幾天還是你的生日。

寶貝，好久不見，你都好嗎？

我都好，勿掛念。

愛你的媽媽

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