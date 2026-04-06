鷹馬可共生，不能共馴？探討混養體制下社會的圍欄

王城頒布鷹馬混養之日，鐘鳴九響。高台之上，文官展卷而宣，聲音宏亮，隨風落進城中各處飼場與圍欄。

宣——此乃新政，為進步，為效率，為秩序。

宣——鷹與馬同受王恩，自當學會共處。

宣——舊制已逝，新制當立。

鷹馬混養，則資源得以統整，萬物得以和諧。

榜文上的每一個字都寫得寬厚，像不是命令，而是恩典。於是，原本棲在風裡的鷹，被趕下高架。原本奔於地上的馬，被一批批收進新築的混養園。

逐川站在圍欄邊時，還能聞到舊馬場留下來的草氣。那是太陽曬過的乾草、泥土與汗水混在一起的味道，也是牠從小熟悉的味道。可如今，那些氣息正被新園裡的石灰味、鐵鏽味，以及陌生羽毛上的腥氣一點一點蓋過。

牠出身王城軍養場，祖輩皆為戰馬。只是這一代的王主和，不主戰，許多年沒有真正的大仗要打。像逐川這樣血統純正、步伐穩健的戰馬，也終究只被列在一張冰冷的名冊上，編進混養之制。

>牠沒有動，只是抬頭，看見原本屬於鷹群的高架被拆低了半截。粗木架得勉強，遠遠看去，像誰明知不合用，卻偏要它看起來像是那麼回事。

再往前，是整齊劃一的食槽、飲水槽、休息區。大小一致，間距一致，就連地上的白線都畫得筆直。一切都乾淨、整齊、有效率。至少，管理官是這麼說的。鐵門在身後轟然關上時，逐川耳尖微微一動。<那聲音沿著地面震進四蹄，像一種遲來的宣判。

牠忽然想起父親從前說過，真正好的圈養，不會讓你一眼就看出那是牢。牢會給你水，給你食，給你看似能活下去的空間。然後慢慢讓你忘記，自己原本是怎麼奔跑。

混養園的第一日，鷹被迫低棲，馬群被限縮活動。食槽統一，作息統一，訓令統一。

第二週時，園中已經沒有人再談舊制。只有樂天仍然相信告示上的話。牠是一匹年紀不大的小馬，毛色淺褐，眼睛總是發亮，像再糟的天氣也不會讓牠真正灰心。牠在晨光裡踏著輕快的小碎步，繞著食槽來回打轉，嘴邊還沾著未嚼淨的乾料。

「其實也沒什麼不好。」牠含糊地說，「以前馬場裡總有吃不飽的。」

「冬末草少時，我看過馬倒下去，就沒起來了。」「現在雖然分到嘴裡的少了些，可不至於餓死。」牠說這話時，剛好有一隻老鷹從低架上落下來。

那鷹的羽毛灰敗，右翼微微下垂，落地時幾乎沒有聲音。牠年紀很大了，眼神卻還冷，像高空還留在牠骨頭裡，只是被歲月和圍欄一層一層壓低了。牠叫孤翼。曾是王城的高空巡視者。

年老之後，便被編進混養園，與這些牠從前只在天空俯瞰過的牲畜關在一處。樂天抬頭看了牠一眼，露出幾分新奇。

「你看，」牠說，「現在連鷹都跟我們用一樣的食槽了。以前哪敢想？」逐川沒有接話。牠只是看著孤翼慢慢走到水槽邊，低頭喝了一口水。半晌，孤翼才淡淡開口。「彼非欲吾等共生。」

牠抬起眼，目光越過樂天，也越過整座混養園筆直劃一的白線。「乃欲吾等同朽，欲吾等喪志也。」樂天怔了一下，像聽不懂，又像不願細想。牠低下頭，繼續嚼著分到的乾草，嘴裡卻沒再發出聲音。

日子繼續往前，混養園也越來越像管理官口中的「成功」。至少，帳冊上是成功的。草料總額比以往少了，水槽數量也減了。巡視的兵少了一半，傷病的記錄卻被拆進不同頁裡，誰也不必真正看見全貌。

高台上的官員只需要知道，這個月鷹與馬的總數仍在可接受範圍之內，食料支出下降，管理效率提高，便足夠證明新政正確。

可園裡的生靈，並不是這樣活的。低架太矮，鷹群無法舒展翅骨，夜裡常因彼此過近而躁動。羽毛一地一地掉，像乾掉的黑雪。原本只需扇一次翼便能躍上高風的身體，>如今得在低矮的木架上擠成一團，連休息都帶著防備。

馬也不好過。活動範圍縮窄之後，牠們的步幅被迫變短。習慣奔跑的腿無法真正舒展，便只能日復一日在白線內來回踱步。蹄子磨得發亮，關節漸漸腫起，連呼吸都帶著壓抑的躁氣。食槽統一之後，誰都沒有吃對。鷹嫌肉少，馬嫌草粗。可管理官每回巡園，總只是皺著眉說一句：「新制需要適應。」像所有的不對勁，都只是一時的。像所有的痛苦，都只是個體太脆弱。

逐川原本也想忍。牠一直被教導，好的戰馬要能承受，要服從命令，要在長久的訓練中學會把本能壓下去。可牠慢慢發現，這裡的忍耐不是為了更強，而是為了讓一切慢慢爛掉，卻不至於一下子爛到管理官的眼前。

一個月後，樂天開始瘦了。牠仍舊愛笑，仍說混養總比挨餓好，可牠的肋骨已經透出來，步子也不如從前那樣輕快。牠有時走著走著，會忽然停下，像一時忘了自己為什麼要動。有一日清晨，逐川看見牠站在白線邊，盯著遠處的圍牆發呆，看了很久很久。

「你在看什麼？」逐川問。

樂天抖了抖耳朵，回過神來，勉強笑了一下。「我在想，外面的草，是不是還像以前一樣高。」

逐川沒有說話。因為牠知道，樂天終於開始想起來了。

那天傍晚，孤翼站在低架邊，望著西邊快沉下去的日光。牠的右翼比先前垂得更厲害了，像風再也提不起來。「爾輩之馬，憂無粟以續命。」孤翼淡淡地說。逐川看向牠。

「吾屬之鷹，恐難振翼。極其恐，終亦無異。」牠偏了偏頭，聲音很低。

「鷹高則視廣，馬疾則難制。」「彼不使吾等相知，唯使吾等共駑也。」這句話像一根釘子，穩穩打進逐川胸口。

逐川忽然明白，混養並不是失敗的新政。它太成功了，成功得幾乎殘忍。它不必立刻殺死誰，只要讓鷹慢慢失去高度，讓馬慢慢失去速度。當一切天性都被磨鈍之後，圍欄就不再只是圍欄，而是一種被默認的命運。

暴雨來的那夜，沒有任何徵兆。天色在傍晚之後驟然壓低，雲層黑得像整座天空都要掉下來。第一道雷落下時，鷹群便亂了。低架本就擁擠，幾隻受驚的鷹同時展翼，撞得木架一陣劇烈搖晃。

馬群也跟著躁動，蹄聲密密砸在濕地上，像一場被壓住的潰逃。管理官在外頭高喊，要眾獸安靜，要巡守兵把門栓緊，不准任何一隻逃出去。第二道雷劈下時，低架斷了。木頭裂開的聲音尖銳得像骨頭折斷。

好幾隻鷹從半空墜下來，羽毛亂飛，尖叫聲混在雨聲裡，讓整座混養園像一鍋被掀翻的沸水。馬群本能地往另一側擠去，白線、食槽、木欄，一切整齊劃一的規則都在那一刻變得毫無用處。樂天被擠在最中央。逐川聽見牠叫了一聲，回頭時，只來得及看見牠的一條前腿被鐵槽邊緣卡住。

牠拼命掙，眼裡第一次出現真正的恐懼。「逐川！」聲音幾乎被雷雨吞掉。逐川沒有多想，猛地轉身，用肩膀狠狠撞上旁邊的木欄。一下，兩下，三下。木頭吸了雨水，早已發脹鬆動，在第四下時終於裂開一道口子。

雨水裹著泥巴灌進來，風也跟著衝進混養園。鷹群像突然聞見了高空，幾隻尚有力氣的便順勢掠起；馬群則循著那道破口本能地往外衝。「不准開欄！」管理官在外頭怒吼，「關回去！都給我關回去！」可那一夜，沒有誰再聽他的。

逐川用全身力氣擋開傾倒的木架，讓被壓住的幾匹馬先出去。孤翼摔在泥地裡，右翼終於徹底折了。牠掙了兩下沒能起來，只抬起頭，冷冷看著被雨水打得狼狽不堪的管理官。樂天被逐川硬生生從鐵槽邊拖出來時，腿上已經見血了。牠疼得發抖，卻還在喘息間斷斷續續地問：「是……是新制不好嗎？」逐川沒有回答。

天亮之後，雨停了。混養園像被洗過一次，滿地泥濘，羽毛、草屑、斷木和血混成一片髒污。管理官站在臨時搭起的高台上，衣袍雖濕，神情卻已重新恢復了那種冷靜而正確的樣子。

他說——此次動亂，皆因部分個體不服管束。

他說——若非有馬撞欄、鷹躁飛，本不至於釀成如此損失。

他說——混養新制本身並無過失，過失在於有些牲口天性頑劣，不識大局。

逐川抬頭看著他，只覺得胸口有什麼東西忽然徹底冷了下去。原來傷、血、折翼、瘸腿、踩踏和屍體，全都不足以讓制度承認自己錯了。原來只要高台還在，話語權便永遠屬於那些不必住在圍欄裡的人。

三日後，逐川被押上了審議台。牠被定為動亂首犯，罪名是煽動群獸、破壞新政、擾亂秩序。樂天的腿包了藥布，站在台下，眼裡還留著未退的驚惶。孤翼則被關在後方的木籠裡，折翼安靜垂著，像一截再也不會展開的夜色。

王城派來的新官站在高處，聲音平直而清晰。「逐川，今日只問你一句。」四下靜得連風都像停了。「鷹與馬，能混養否？」逐川站在台上，看著台下那些眼神空洞、疲憊、瘦弱、被磨得快認不出自己的鷹與馬。

牠忽然想起父親說過的話，也想起孤翼那句「唯使吾等共駑也」。牠慢慢抬起頭，聲音不高，卻足夠讓全場聽清。「鷹馬可共生，不能共馴。」台下微微一動。高處的官員皺起眉，像沒想到牠竟敢回得這樣直白。逐川沒有停。「若混養的意思，是讓鷹忘了風，讓馬忘了地，」牠加重語氣，「那便是否。四周安靜得可怕。最先發出聲音的，竟是木籠裡的孤翼。

牠折著翅，仍然抬起頭，用沙啞卻清楚的聲音接了一句：「高處與平野，本非同命。」接著，有鷹微微展了展羽。有馬不安地踏了踏蹄。樂天抬起頭，望著逐川，慢慢把原本縮在白線後的前蹄往前移了一步。

只有一步。卻像第一次真正站回自己身上。高台上的官員變了臉色，立刻下令押走逐川，關起孤翼，封鎖混養園，不准眾獸私議。那天之後，王城仍在，榜文仍掛著，圍欄也沒有立刻消失。可混養園裡，越來越多鷹不肯低棲。越來越多馬不肯慢死。

至於逐川，沒有人再清楚牠最後被帶去了哪裡。只是自那以後，王城再提混養時，再沒有人敢把它說得太像恩典。風屬高處，地屬奔跑。世上最荒謬之事，從來不是生而不同。而是有人妄想用一座圍欄，圈盡所有天性。

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