小貴賓豆皮的幸福轉變：從籠中被救贖重返新生

他是豆皮，是一隻小貴賓。

這張照片，是豆皮被朋友領養幾年後拍的。豆皮原本是一對年輕情侶養的。後來兩人分手，他就像皮球一樣被推來推去，最後被丟給了老家的長輩。長輩也擔心他死掉，會餵他吃飯、喝水，對他們來說，這就是一個生命最基本的需求。

畢竟，很多長輩飼養狗的觀念多半停留在早期，更不用說照顧品種犬。於是，豆皮到了長輩家後，生活被困進了一個小小的籠子裡，整整兩年。

朋友聽說了她的情況，很捨不得，跑來問我能不能幫忙，於是，我們把她帶離了那個地方。

看得出來，她已經很久沒有人好好關心了，她的毛長得又厚又悶，全部糾結在一起。

我們花了三、四個小時幫她慢慢剃掉，甚至腳上的毛，厚到剃下來後，完整得像是她打了兩年的石膏。看著那一點點慢慢褪下的毛髮，彷彿在跟她說：「嘿，要幸福了喔！」剃完毛之後，我們才發現她滿身是病、滿身是傷，長期沒有整理的毛髮，甚至已經割傷了她的後腳；也因為長時間關在籠子裡，她的後腿肌肉幾乎沒有力量。

上藥的時候，她其實很痛，她會試著阻止我們碰傷口，但始終都沒有張嘴咬我們。

她只是哭，小小聲地哭...即使被這樣對待，豆皮還是沒有對人類失去信任。剃毛的過程中，她會時不時把頭塞進我們懷裡很開心，那種被抱著疼愛的感覺，大概是她好一段時間沒有過的。後來最讓我慶幸的是，那位朋友自己收編了豆皮。

她現在叫多比。看著多比現在開心的樣子，我很感動。這些年，身為一名動保志工，看過太多的制度失靈與人性反覆，心裡那塊陰暗的地方，好像終於有了一點光，慢慢透了進來。

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