收容所安樂死名單上，米克斯小白迎來生命轉機

多年前，我們家曾經養過一隻讓我至今難忘的狗，牠的名字叫小白。小白是一隻米克斯，擁有奶油白的毛色和一雙大大的眼睛，看起來既溫柔又純真。牠是爸爸從收容所領養回來的，當時收容所的工作人員說，小白已經在那裡待了超過三年。因為收容量有限，如果再沒有被領養，就可能面臨安樂死的命運。爸爸那時正好想找一隻狗來看家護院，於是決定到收容所看看，就這樣遇見了小白。

剛見到牠時，實在讓人有些心疼。牠的身上掉毛嚴重，皮膚因為生病而紅腫，看起來很不舒服，還因為曾經出過車禍而有些跛腳。雖然外表看起來受了很多苦，但牠的眼睛卻非常清澈，彷彿帶著一種不向命運低頭的堅毅。

爸爸決定帶牠回家，給牠一個新的人生。那一年，小白已經七歲了，正值中年。雖然媽媽一開始有些反對，但爸爸仍然堅持把牠帶回家。之後爸爸帶牠去動物醫院治療，細心地照顧牠，每天餵藥、擦藥，也把牠受傷的腳固定起來。慢慢地，小白的皮膚病好了，毛也長回來了，走路也沒有以前那麼跛了。

恢復健康的小白變得非常黏人，也很愛撒嬌。每次看到我們回家，牠都會開心地搖著尾巴迎接我們。牠的笑容溫暖又真誠，連原本反對養狗的媽媽，最後也被牠融化，常常偷偷拿零食給牠吃。可惜的是，小白原本的腳傷突然嚴重發炎，我們來回跑動物醫院仍不敵傷口的快速感染，就這樣小白離開了我們去天堂當小天使。雖然牠陪伴我們的時間不算很長，但牠帶來的溫暖與回憶，卻一直留在我的心裡。

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