論分手後寵物責任歸屬？毛孩變身「大字型」萌力化解情侶冷戰

不知道大家有沒有這種念頭——男女朋友交往，分手後的寵物歸屬，到底該怎麼辦？

照片上的是毛小噹，我的狗。欸不對，我跟男友的狗。 但其實養之前，我和男友早就已經把責任歸屬討論清楚了。分手後，狗狗跟我，晶片也登記在我名下，但他有探望狗狗的權利，一切看起來都很合理。

但大家想也知道，感情這種事哪有辦法白紙黑字分得清清楚楚？人的感情不能分，寵物當然亦是。

我們交往五年，飼養毛小噹三年。牠不只是寵物，更已融入成為我們家人的一部分。牠跟我們倆都親，喜歡撒嬌，也知道當天誰心情不好，需要安慰就會去更黏那個人。

平常都是兩個人上班前及下班後一起去遛毛小噹，所以我與男友幾乎不吵隔夜架，因為要溜牠。但有一天，我們吵得特別嚴重，睡了一覺氣都還沒消，就到了問「今天誰去遛毛小噹？」的時刻……

還沒開口，毛小噹就自己走到我們中間的折疊桌下趴著，呈現一個「大」字。看牠那個模樣，我們倆都繃不住臉上的表情笑了出來。聽到我們笑，牠便開始在客廳瘋狂繞圈奔跑。我們追了牠好幾圈，氣喘吁吁，但看著牠搖尾巴的模樣，心裡瞬間軟化，原本氣的小事也不再放在心上。

最後我們仍有好好把吵的事情講開，牠的存在好似提醒我們，感情可以有裂縫，但愛和關心，是不會被分割的。也因為牠，我們彼此磨合，學會在吵架後先放下，因為牠值得我們微笑相待。

現在的我和男友感情穩定，已經步入婚姻兩個月。毛小噹是我們婚禮的首席花童，這故事看似已經跑題，畢竟我們身分已不是男女朋友，分手這件事短期之內應該也不會發生（？但彼此當初討論好的「責任歸屬」其實依舊存在。

牠提醒我們，愛不是擁有，而是彼此尊重和承擔。或許這就是毛小孩帶給我們最寶貴的禮物，教會我們溫暖，也教會我們更好地相處。

最後，我相信毛小噹未來會和我肚子裡的寶寶相處得非常愉快，也期待牠繼續陪伴我們，一起守護這個家。

【月月話題投稿】將於每兩個月推出當期推薦話題，邀請您以文字記錄生活所感，不論故事、觀察或真實心情，都歡迎投稿分享。

書名：《我畫你咬牠叫》／作者：林亭葳

早起趕稿的平凡日子，突然一隻鳥飛到我身上!?流浪母貓在家裡院子生了小貓，但母貓車禍去世了怎麼辦!?整年閉關在家趕稿的漫畫家帶狗散步，終於感受到了四季，不禁流下眼淚──

漫畫家與寵物相遇，整天被貓狗魚鳥和稿件包圍的熱鬧趣事……看更多