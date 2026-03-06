《享受吧，一個人的旅行》盼望兒女成長的同時，我們漸漸失去青春
【影書漫談】
「享受吧，一個人的旅行」是我很喜歡的一本書，雖然出版時日已久，但偶一翻閱，都有許多的感觸在心頭。
書裡有些文字寓意頗深，即使時間推進，哲理仍在，諸如「每個人的內心某處，都存在一種永久平和的至高自我」、「瑜伽是一種自我控制，努力不讓自己的注意力集中於思索過去、擔心未來，讓你去尋找一個『恆在』的處所」、「你年輕，卻會變老，無論多麼辛苦工作，都無法阻止自己變老」，女主角靠著自己的覺醒，透由身心靈旅行，找到人生的依歸。
逛書店
閱讀這本書，給我很大的啟示，也從讀完這本書那年開始，我練瑜伽及肌力訓練，從瑜伽與肌力訓練的舉手投足、筋骨伸展間，安定紛亂的心靈，讓身體得到前所未有的舒展。我也開始旅行，不管是在國內還是國外，不論是家人還是朋友一起，我都能在旅行中放鬆心情，忘卻生活中的不快，等到充完電再出發，又是一個美好的開始。
漸漸地，隨著時間的向前走，許多生命的體驗與生活事件的體認，我才發現人生才是一場未知又值得探索的旅行。以前小時候在鄉間辛勤為生活奮鬥，從來沒想過長大後，會離開家鄉，走入城市，然後在城市裡因為夫妻一起努力，量入為出，共創經濟無虞的生活。
緊接著生兒育女，在盼望兒女成長的同時，我們漸漸失去青春，也從未警覺父母親會漸次離我們而去的危機，等到一回頭，當一些無法掌握的狀況發生，再多「早知道....應該要怎樣」的喟嘆語，都為時已晚。
走過風風雨雨的前半生，如今年過耳順的我，在人生的旅途中，樂觀隨緣，調息呼吸，維持正念；在人際的洪流裡，心境安泰，損貶無懼，柔和相對，如此安適自在，無所阻擋的旅程正在我的人生裡發生，我在享受旅行，也在旅行中享受獨一無二的幸福境遇。
