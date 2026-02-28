從菜市到股市：菜籃族也能駕馭股海的投資心法

近來股海翻滾，親友見面，不免聊上股票，而我一位不起眼的家庭主婦，總插不上嘴。其實，我早有拿出一點閒錢，低調進出股市，默默獲利。一次聚餐說漏了嘴，眾人紛紛請我講解各種線圖，嚇得我啞口無言，若要談菜價起伏，我也許還懂些。

直到最近和學財經的兒子閒聊，才歸納出自己的理財心得。講白了很簡單也很俗氣，我就是用開雜貨店的概念買股票，然後用修身養性的心態來做買賣。首先，選出看好的股票，少量進出，以了解其股性。若有幸遇到股災，那就是大舉進貨的時間了，趁機囤貨不亂賣，大漲時才逢批賣出。但有些績優股，我會再定期回補，既是開店，貨架不能全空。

買賣間要有修身養性的好心態。進貨時要有信心，價跌時要有耐心，貨品不會壞，只要耐心靜待，好貨終究會回到應有的價值。此外還要有愛心，市場瘋狂追高搶進時，我們就大方賣給他們，極度恐慌拋售時，我們就買著收起來，本著別人搶我就給，別人丟我就撿的好心腸，一定會善有善報。

當然生意有賺有賠，不小心進到賠錢貨也很正常，但由於我有分散風險，若確定進錯貨，降價出清換商品。我一介草民，就是用開雜貨店的信心耐心和愛心，從容進出股市，起伏不驚，安度了許多年歲。

