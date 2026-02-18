不看盤反而賺更多？一場為期一年的「佛系」與「狼系」投資實驗

我跟伴侶是完全不同的理財性格。由於難以承受股市起伏帶來的心理負擔，我選擇標榜省心的每月定期定額ETF。相較之下，伴侶則是積極的短線交易者，每日緊盯盤勢，在股市中頻繁進出；前一天才剛聽他分析金融股，隔天卻已清空科技股。

為了驗證這兩套邏輯的優劣，我們在2024年展開了一場為期一年的投資擂台賽。這一整年，我維持00878與00881的定期定額計畫。這套「自動導航」式的操作省去了看盤壓力，甚至享有1元手續費優惠，每三個月或半年還可以拿到配息。

反觀伴侶，除了每日勞心勞力盯盤，更豪擲數萬元加入標榜「報明牌」的理財群組。除了跟著群組買賣，也操作自己過往長期關注的市場。九點鐘響，他神情凝重地開啟股市搶時機買賣；我則是啜飲著咖啡、享受早餐，悠哉地迎接上班日。

當大盤回檔時，他焦慮地檢視新聞，我卻因為自動扣款而一夜好眠。2025年1月，結算成績的時刻終於到來。最終，我的「懶人投資法」投報率達到10%，而伴侶忙碌了一整年，僅獲得6%的收益。

這份成績單，不僅只是數字，更重塑了我們的價值觀。得知忙進忙出卻事倍功半後，伴侶開始調整投資心態，翻閱巴菲特以及《心態致富》等理財經典。

他逐漸明白，不需讓心這麼累，長期投資並相信「時間的複利」，才是最強大的力量。投資的初衷是為了更好的生活，若為了追求報酬而讓生活心煩意亂，無異於本末倒置。穩定的心態，才是「錢力無窮」的真正關鍵。

