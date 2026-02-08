小鬼得推磨：在大伯這兒我是個開心鬼

琅琅悅讀／ 宋伊薇
父親嚴厲的說：「我叫誰就是誰。」我只得灰溜溜的又去跑腿。(圖/擷取自國家文化記憶庫)
父親嚴厲的說：「我叫誰就是誰。」我只得灰溜溜的又去跑腿。(圖/擷取自國家文化記憶庫)

「滋——」「锵、锵、锵」，爆香油鍋跟鍋鏟快炒聲響起，父親正在廚房忙活著。「伊薇啊——幫爸爸去買一罐米酒，要快。」

「鈴——鈴——鈴」，接起電話，「伊薇，爸爸在對面公園跟人下棋，忘了帶外套，幫我拿一件下來。」

逛書店

我半求饒半抱怨的說：「為何每次都是我，還有妹妹啊。」

父親嚴厲的說：「我叫誰就是誰。」我只得灰溜溜的又去跑腿。

我家是個大家族，與爺爺奶奶、叔父、堂兄弟妹們同住一個宅子，戶戶樓梯相接沒有門。放學回到家，我穿著百褶裙，揹著紅書包，腳踏黑皮鞋爬著樓梯正往我所居住的四樓去。

住在三樓的大伯突然叫住了我，他拿出一個神祕的紅色提袋跟我說：「小薇，你拿這個提袋到伍宗行幫我買核桃棗泥糕，老闆見了這個袋子自然會打折，找回來的零錢都歸妳。」我瞪大了眼，放下書包，腳上的皮鞋一點也不妨礙我輕巧的步伐，買回來了，我禮貌的將找回的錢交給大伯，他算都沒算就全給了我，六十八元！

之後我便很期待大伯喊我跑腿，有時找回來的錢只有十幾二十元，大伯掏掏口袋又補上三、四十元給我。

雖說有錢沒錢我都是個得推磨的小鬼，但在大伯這兒我是個開心鬼。

放學回到家，我穿著百褶裙，揹著紅書包，腳踏黑皮鞋爬著樓梯正往我所居住的四樓去。(圖/AI生成，宋伊薇提供)

【月月話題投稿】將於每兩個月推出當期推薦話題，邀請您以文字記錄所感，不論故事、觀察或真實心情，都歡迎投稿分享。

【月月話題投稿】當期推薦：錢力無窮，投稿享加碼獎勵。2026/2/28(六)止

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
錢力無窮 生活 親子 童年 創新番 單篇創作

