將書桌視為朋友 忠心相伴左右
【成長足跡】
對於喜歡悠遊於文字海的人，有張適當的書桌是重要的。所以當年我們家購屋要裝潢時，我就跟設計師表明每個房間都要有清朗的書桌區塊，孩子們讀書才能專注，喜歡寫文章的我才會有靈感，房子裝潢完工時的模樣，和我想像的一樣。
我的書桌前是一扇明亮大窗，窗外可遠眺壽山，白日藍天白雲、遠山含笑，夜晚一輪明月、萬家燈火，盡收眼底，雖然偶有車水馬龍聲響，卻掩蓋不了清晨的花香鳥語及入夜後的蛙鳴鳥叫。
逛書店
距離書桌右方約20公尺處是一整排書櫃，這是我心靈饗宴之處，想閱讀伸手即可取出。端坐書桌前，抛開所有世俗煩擾，享受單純的文字洗禮，讓心沈潛一下，吸取書中精義與養分，閱讀完畢心有所獲，再出發，電力滿滿，又是一段全新充滿期待的旅程。
陽台上種植的茉莉花，每隔一段時日就會展現生命力，一朵朵白色小花會在美麗季節盛開，並飄出淡淡香味，還有一株生命力極強的空氣鳳梨，讓端坐書桌前發呆、寫作、閱讀的我，陶醉其間，放「心」呼吸，忘卻人間惱人事。
夏天陽光燦爛、秋天微風徐徐、冬天蕭颯中有暖意、春天萬物更新，我在我書桌的週邊及電腦網路裡感受到四季的變化、世界的進步、社會的多元、生命的更替及人生各種悲喜故事。我覺得世事難料，唯有把握當下，把心有所感的想法，化為文字，紀錄下來，生活才有意義。
如今孩子們都已在陪伴他們成長的書桌上，完成學業，離家獨立自主工作。我也完成撫育下一代的責任，得以清淨心在書桌前看書寫字，上網玩遊戲看影片。感恩書桌這位忠心無語朋友的相伴，讓我一生無憂，凡事吉祥。
