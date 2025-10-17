新詩｜一葉方舟，何時啟程？
【詩意流光】
一葉方舟，何時啟程？
你僅繫於港灣之中，
隨潮汐起起落落，
任浪潮左右搖擺。
生鏽的馬達是時間給你的警示，
也許你該追逐著夕日的西沉；
也許你該等候著晨曦的東昇。
但僅是靜靜地等候著，
讓天空萬變的雲霞嘲戲著你的慵懶，
讓港灣隆隆的漁船揶揄著你的沉默，
一葉方舟，何時啟程？
話題投稿／月光下的圓（此為主題，非文章標題，標題請自訂；長期徵稿）
一段溫馨的小插曲，一個趣味的烤肉翻車糗事，抑或那份專屬於你自己的月圓片刻。只要是記憶中獨一無二的中秋話題，都歡迎投稿。
文長300-500字內為佳，至 琅琅悅讀／迷創作頻道 點選【我要投稿】，登入/註冊udn會員，點選右上「創作」>「單篇作品」>「新增單篇」，完成欄位填寫並送出，即可提交審核！
*文章標籤請選取 月光下的圓
琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
📰創作投稿／一道讓孩子多吃幾口的菜：剛好不失敗的金沙豆腐
【推薦閱讀】熱門IP情報、改編劇集 強勢來襲！
📰創作投稿／一道讓孩子多吃幾口的菜：剛好不失敗的金沙豆腐
📰創作投稿／「比我爸官大！」實現父親驕傲：從敦睦艦隊到將星閃耀
📰究竟存夠多少才可退休呢？五種不同的退休規劃
📰【琅琅上口】柳廣成／與滑蛋粟米汁魚片飯有關的自白
📰話題投稿／「國外月亮特別圓」的秘密
📢 話題投稿募集！中秋：「月光下的圓」
📢 金球獎監製楊燕子、艾美獎導演Jane Wu 國際級陣容齊聚TCCF論壇
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言