新詩｜一葉方舟，何時啟程？

琅琅悅讀／ 筆耕
一葉方舟，何時啟程？你僅繫於港灣之中，隨潮汐起起落落，任浪潮左右搖擺。(圖/筆耕)
一葉方舟，何時啟程？你僅繫於港灣之中，隨潮汐起起落落，任浪潮左右搖擺。(圖/筆耕)

【詩意流光】

一葉方舟，何時啟程？
你僅繫於港灣之中，
隨潮汐起起落落，
任浪潮左右搖擺。

生鏽的馬達是時間給你的警示，
也許你該追逐著夕日的西沉；
也許你該等候著晨曦的東昇。

但僅是靜靜地等候著，
讓天空萬變的雲霞嘲戲著你的慵懶，
讓港灣隆隆的漁船揶揄著你的沉默，

一葉方舟，何時啟程？

話題投稿／月光下的圓（此為主題，非文章標題，標題請自訂；長期徵稿）

一段溫馨的小插曲，一個趣味的烤肉翻車糗事，抑或那份專屬於你自己的月圓片刻。只要是記憶中獨一無二的中秋話題，都歡迎投稿。

文長300-500字內為佳，至 琅琅悅讀／迷創作頻道 點選【我要投稿】，登入/註冊udn會員，點選右上「創作」>「單篇作品」>「新增單篇」，完成欄位填寫並送出，即可提交審核！

*文章標籤請選取 月光下的圓

📣 分享你的｜就有機會登上《迷創作》首頁

延伸閱讀

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
新詩 生活 情感 沈默 創新番 單篇創作

逛書店

NT$

NT$

NT$

NT$

NT$

延伸閱讀

新詩｜一葉方舟，何時啟程？

疫情退場後，口罩仍取不掉？現代人的安全感偽裝

過了中秋還在想中秋 月圓後心中的缺口

醫師用時間計算死亡 她用七星八卦陣觀壽

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。