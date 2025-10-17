新詩｜一葉方舟，何時啟程？

【詩意流光】

一葉方舟，何時啟程？

你僅繫於港灣之中，

隨潮汐起起落落，

任浪潮左右搖擺。

生鏽的馬達是時間給你的警示，

也許你該追逐著夕日的西沉；

也許你該等候著晨曦的東昇。

但僅是靜靜地等候著，

讓天空萬變的雲霞嘲戲著你的慵懶，

讓港灣隆隆的漁船揶揄著你的沉默，



一葉方舟，何時啟程？

📣 分享你的單篇創作｜就有機會登上《迷創作》首頁

猜你喜歡