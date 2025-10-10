變與不變「台中」再訪遊記

當我初次來到台中時，這座城市的迷人風景與令人讚嘆的建築給我留下深刻印象。無論是各式各樣的美麗景點，還是充滿特色的城市風貌，都讓人心生嚮往，忍不住想再次踏上這座美麗的城市。

「台中國家歌劇院」是我此行的第一個景點。當我第一次看到它時，心裡想：這建築也太特別了吧！外觀像一個個沙漏瓶子，走進裡面，又彷彿置身原住民族的山頂洞屋。整體灰色調的建築，給人一種沉穩而神秘的感覺。我拿出手機，按下錄影鍵，像個雀躍的孩子般轉圈錄影，將興奮分享給臉書上的家人朋友。

家人看完影片後回覆我說：「影片拍得太快啦！看都頭暈了！」

前些天，我和家人又到台中輕旅行。這一天，台中下著傾盆大雨，我們仍興致勃勃地漫步在雨中的街頭。雨中旅程的第一站是位於台中火車站附近的「宮原眼科」。這棟以紅磚外牆為特色的建築復古優雅，我對紅磚建築一直情有獨鍾。

一到門口，我就注意到貼心地設有透明雨傘套，供遊客免費使用。將濕漉漉的雨傘套上套子，不僅方便，也避免室內地板濕答答，這樣的小巧思讓人覺得非常貼心。

走進宮原眼科，宏偉壯觀的內部讓我驚訝得說不出話來。滿滿的木製櫃子家具，以及幾公尺高的書櫃吸引了我，我本身很愛閱讀，所以在這裡駐足許久。高不可攀的天窗上細緻的花朵圖樣，也讓我一直抬頭欣賞，流連忘返。

回想2019年的聖誕節，我來到台中舊火車站，從舊火車站延伸到柳川與綠川的街區，整個街區瀰漫著浪漫的氛圍。那年的「台中耶誕夢想世界」讓我又驚又喜，展覽主題是「迪士尼耶誕城──小熊維尼與他的好朋友們」，對我這個小熊維尼的忠實粉絲來說，簡直是夢想成真！驚喜沿著河川延伸開去，讓整個耶誕節充滿歡樂與溫暖。

至今，2019年的那場耶誕節仍讓我難以忘懷。台中舊火車站本身就是一棟美麗的紅磚建築，加上柳川與綠川的河景，組成了一幅動人的畫面。

這次，我和家人再次造訪這片舊地，也順道看看附近的新台中火車站。我意外注意到車站附近的遊民比想像中多，還看到許多大型行李箱，本以為是出國旅客的行李，沒想到竟是遊民的隨身物品。我們回神後迅速撐起雨傘，快步走下階梯，前往舊火車站附近的景點街，帶著期待再次探索這座美麗城市的熱情及其他景點。

「台中驛鐵道文化園區」是我特別期待的景點。作為鐵道迷，看到展示火車時心裡興奮不已。原本下火車時未注意到這個園區，卻被日式帷幕吸引而走進去，沒想到裡面竟是鐵道文化園區。園區裡的火車車廂被改造成商店和餐館，讓我感到耳目一新。

整天在雨中漫步，撐著雨傘與家人一同探索台中，是一次十分特別的體驗。原本計畫前往的「台中帝國製糖廠台中營業所」，因天公不作美未能成行，但這座新景點已收藏在我的旅遊清單裡，等待下一次來台中朝聖，一邊享受美食，一邊欣賞湖畔景色。

📣 分享你的單篇創作｜就有機會登上《迷創作》首頁

猜你喜歡