病床前最後的婚禮
【白衣日常】
都說老人家腸穿孔是最恐怖的：症狀幽微不典型，華人婦女且特別能忍痛，小病小痛總不輕易「就醫」，來到我們面前往往已經是沒有拒絕餘地的「送醫」。
她就是這樣的女性，面團膚白，抿住一抹清淺笑紋，嚴重腹膜炎敗血症，緊急開完了刀送進加護病房，沒有一滴尿，血壓得靠升壓劑撐住，人卻始終是清醒的，肚皮中線老長一道傷口加上腹膜炎的刺激，那疼痛尋常人難以忍受，她只是微微蹙眉，很包容的神情，也不知包容的是我們，是她自己，抑是命運本身。
唯一的訪客只有一位老先生，氣質與個頭同她相似，風雨無阻，從不遲到或缺席。病情說明時暗示著：是不是該通知子女？老先生哀傷而溫婉地搖搖頭：「只有我們兩個。」
關鍵的幾天裡，與死神一來一回拔河，我們多掙得幾天時間，終究無能力扭轉結局，不得不忍心地告訴老先生：「奶奶剩下的時間不多了。」老先生眼圈紅了，胸膛有點急促地起伏，神情透出糾結，好一會兒，艱澀地開口：「請問…我可以帶一個人進來公證嗎？」第一時間沒聽懂，我當下的神情必定顯得很迷茫，老先生斷斷續續地解釋：「很長時間，我們倆一起這樣過日子，我們都沒子女，純粹只是兩個人相互陪伴，我欠她一個名份…」
拍拍老先生的肩：「當然！您儘快聯絡。可以的話，儘快…」我相信，他聽懂了我強調的那兩個字。
次日上午那一趟會客，老先生帶來了一位證婚人，依著流程宣讀，一眾照顧過奶奶的團隊成員陸陸續續圍到了病床邊。行禮如儀，詢問過雙方是否願意後，新郎可以吻新娘了，老先生輕輕將面頰探向病床上的老太太，我看得出，她微微笑了，一行清淚沿著她眼角緩緩滑落。
