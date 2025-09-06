把愛馬仕的「養馬規則」搬進寫作人生裡
【成長足跡】
是的，沒看錯！之前同事討論H這個法國奢侈品牌的logo時，只能聯想到Hang Ten的我，現在居然把入門款列為夢想清單。何時想擁有精品的念頭，許是開始寫作的一年後吧！
退休第一年，一周三天的瑜珈課程，以及每天半小時的英日語教學節目，是生活的基底。重拾寫文的心情，是實現兒時以毛筆一筆一畫刻成的百年作文題——我的志願。自此，新詩散文和小說，歷經高溫烘烤陸續出爐。這些成品客製化包裝後，運送至各地方的文學獎和報章雜誌品嘗。收到回饋的時間不等，從隔日到半年兼有之。
等待的確是磨人的，尤其是沒有工作來分散精氣神，可以心無旁鶩去追蹤退稿或留用的通知，在比賽結果公布的第一時間去重溫大學榜單的滋味。只是，揭曉答案的過程總感覺又搭乘了一次大怒神。歷經長時間的排隊，緩緩升空，至高點後便高速垂直墜落，幾秒鐘的距離已是天上人間。
像是走在感情路上的單行道，開始懷疑是不是自己不夠好才會一再被忽視，我需要打氣去撐起日漸消風的寫作動力。
偶然間，百貨公司精美廣告，激起我瀏覽關於愛馬仕的社群網站和點擊開箱影片的興趣，它的價錢和配貨潛規則，重新建構我所認知的包包世界。
若想買到他家的熱門包款，先得購買一定比例如衣服絲巾鞋履等其他產品才有機會，過程俗稱「養馬」。
對我而言，這個頂級工藝皮件象徵文字換來的勳章，不斷提醒我神話的存在。
當晚，將一年來的作品量化成Excel的表格，其中一欄留給稿費來成全。或許這輩子沒有機會擁有H，但我卻將作品集的表格檔案以養馬的思維來命名。
期盼現在的每一篇文章都是可貴的集點，有朝一日可以換購一本屬於自己的散文集，一個擁有流量的創作平台，亦或是可望不可即的文學榮耀。
