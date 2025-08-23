午夜鬼壓床真相？醫生值班室的健保卡傳說

住院醫師之間流傳著一個多年難解的秘密，某間內科值班室的下鋪有鬼壓床。大家都很有默契，盡量不去睡那張床。新來的住院醫師們也會被交班，偏偏小羅這人就是不信邪。他想著之前大學社團故意去探訪墓仔埔，睡過著名鬼屋，鬧鬼醫院夜遊，這些他都通通過關沒事，何必懼怕鬼壓床。

於是，每逢小羅值班，他都故意去睡那張床。畢竟值班室裡床位可是一位難求，何況那是下舖，方便隨時接到電話後跳下床做事。不過也奇了，或許小羅八字重，他睡那床從來沒有被壓過，自此那個床位好似他的專用床，其他人都不敢去挑戰。

小羅特休兩週回來後，又聽到奇怪傳言，因為有學弟值班太累，去躺那張特殊床睡，結果一直做怪夢。夢裡是位阿伯對著學弟一直哭，一直哭，問他幹嘛哭又說不出來，接著便被鬼壓床。小羅卻說他睡那個位置從來不會亂作夢，而且睡得極為香甜。住院醫師們更加篤定，那張床的磁場只適合小羅。

小羅某天值班大爆炸，忙到快凌晨一點鐘才能躺上床，他收好眼鏡後躺好入睡，這次他也作夢了。

朦朦朧朧中，有位阿伯奔跑到他面前，開口便問：「少年仔，我的東西不見了，你幫我找，好不好？」

小羅正要開口問他，卻覺得胸口一陣緊鎖問不出來，接著四肢無法移動，他只聽到胸口裡的心跳聲撲通撲通大力狂跳，一陣陣濃密的窒息感襲來，耳旁傳來一句：「幫幫我，幫找我的健保卡，拜託、拜託。沒有健保卡，我沒辦法辦出院。」

當小羅用盡全力，終於睜開眼睛後，那陣窒息的緊縮感才消失。

小羅驚嚇地望望四周，其他三床都有人在睡覺，而且頻頻傳來打呼聲。小羅再度躺下後，卻再也不敢入睡。

隔天小羅跑去找夢到阿伯的學弟，兩人相比對夢中阿伯的特徵，都穿著白色襯衫，黑色西裝褲，以及一副金色圓框眼鏡。驚訝地發現他們夢到的是同一個人。小羅心想阿伯怎麼會跑到值班室，要他們幫忙找健保卡？阿伯應該是弄錯了。但是昨夜的夢境那般真實，鬼壓床的感覺讓小羅有所畏懼，後續他也不敢再去睡那張床。

幾個月後，因為值班室的床架年代老舊，於是院方請人來拆除要更換新床，當工人拆除床架的時候，在那張小羅專屬床的下方，發現了一張署名為張阿財的健保卡。

醫師的值班室中怎麼會有健保卡?

而且這張健保卡又是誰的？

健保卡被送到醫務室由書記幫忙查詢，發現健保卡的主人早在五年前就過世。巧合的是，張阿財是因為蜂窩性組織炎併發敗血症在內科病房過世。

出院時，原本由書記保管的健保卡卻突然消失，找了很久都沒有找到，健保卡又為什麼會出現在內科醫師值班室裡，並且跑到床底下去呢？

至今這仍是個無法解開的謎團。

