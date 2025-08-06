游泳池是

一個武林

四肢張開如蜘蛛般的老者

我不能成為他的獵物

一招扭腰甩尾

閃過了他

不意壯如燕北漢子

重手重腳迎面破浪

殺將過來

往右趨避惟恐又落入蜘蛛老者的網絡

情急縱身躍往池底

潛龍入地從壯漢身下硬行越過

別說從此太平

武林從來多事

一波未平一波又起

前方福祿壽三老一向陣式整齊

默契已入化境

用蛙式不易超越

看來只能使出捷式殺招

衝出重圍

這三波攻勢不過是一次競合

武林從來多事

下次的風波浪

很快地

迎面又來了

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