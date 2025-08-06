新詩｜武林
【詩意流光】
游泳池是
一個武林
四肢張開如蜘蛛般的老者
我不能成為他的獵物
一招扭腰甩尾
閃過了他
不意壯如燕北漢子
重手重腳迎面破浪
殺將過來
往右趨避惟恐又落入蜘蛛老者的網絡
情急縱身躍往池底
潛龍入地從壯漢身下硬行越過
別說從此太平
武林從來多事
一波未平一波又起
前方福祿壽三老一向陣式整齊
默契已入化境
用蛙式不易超越
看來只能使出捷式殺招
衝出重圍
這三波攻勢不過是一次競合
武林從來多事
下次的風波浪
很快地
迎面又來了
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