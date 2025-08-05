《三房二聽｜聲音廚房》韭菜水餃是打開我家味蕾的鑰匙
【一餐一故事】
韭菜水餃是我們家的味蕾鑰匙，只要那天有包水餃，每個人好像都會胃口大開。
「我要二十個！」
「我要十五個」
現包的餃子有一種鮮甜的味道，是屬於田裏的味道。
我喜歡買大把韭菜，慢慢的切著，切下去的那個爽利聲，很有畫面感，就像是所有的葉綠素都跑出來跳舞一樣。有一次，想說偷懶一下，拿出了食物攪拌機，雖然一下子就處理好韭菜，但少了一點脆口的味道。
除了韭菜，我還會加上豆干、冬粉、蔥、香菇，有時候種了香菜，會隨手摘一些進去，剁成碎碎的，吃起來香氣滿滿，很有豐收的感覺。
幾個人都不愛加肉，所幸我就不加肉了，這一口的餃子，大概是全家最愛的素菜，常常成為指定的想念。
孩子住宿後，隔了幾個月回家，突然問一句「好久沒有吃韭菜水餃喔。」我立刻騎上摩托車上市場，先找到韭菜，才能找其他的配角，市場裡通常把韭菜當配角，放在一大包的豆芽菜裡面，或是小小一把，滿足不了我要包水餃的份量。
只有一位老人家，架上總是有大把的韭菜，清洗的乾乾淨淨的，不太需要整理。也有時候，老人家架上只有韭黃，我得另尋他店，有些店家雖然便宜，但大把的菜裡面，夾雜著黃葉，回家還要一番整理。
不同的店家讓一把韭菜賣出了不一樣的價格，但無論什麼價格，在我家的餐桌上，這道密碼，就是無價。
切好的韭葉，泡好熱水的冬粉，細切的豆干，一起和上鹽、胡椒，再加點香油，這次，我用了6包餃子皮，包了300個水餃。
清出冰箱的一個角落，把餃子們擺好。這也是我能為你們做的，隨時清出一個地方，讓你們有個家的味道可以依循。
關於我｜《三房二聽》節目主持人。關注日常裡的情緒照護與親子互動，喜歡用聲音與文字記錄每一份心情。更多作品請見 podcast 平台與《三房二聽》社群頁面。
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