大洪水結束之後，諾亞方舟上的動物們下船回到陸地繼續生活。經過了許久，動物們的後代在某次的聚會中閒聊，兔子說：「聽說人類想要蓋來通天的巴別塔失敗了。」

松鼠說：「那是因為他們被灌輸了不同語言，所以無法溝通才失敗。動物界的溝通是用聲波，不用擔心語言被分化，如果由我們來蓋，一定可以成功。」

浣熊說：「所以我們也要來蓋一座通天塔？」

刺蝟說：「好啊好啊，等我們蓋好通天塔，可以跟神直接溝通，就可以要求在眾神大會中增加動物的席次了。」大家討論的熱火朝天，大有要立即動手蓋塔的氛圍。

「哼哼！」，在一片熱絡的討論聲中傳來了一聲冷笑，大夥兒轉頭一看，原來是狐狸。

兔子問狐狸：「你不贊成蓋高塔嗎？」

狐狸說：「你們覺得使用共同的溝通工具就沒有溝通的問題了嗎？」

浣熊說：「我們用的是大家都懂的語言，為什麼會有溝通的問題？」

狐狸說：「是這樣嗎？那麼我請問一下，如果通天塔蓋好，要由誰最先爬上去跟天神溝通呢？」

刺蝟說：「當然是我啊！因為是我說要跟天神爭取動物的地位的。」

浣熊說：「應該是我，因為是我提議說要蓋通天塔的。」

松鼠說：「明明就是我先說要蓋的，我去我去。」

兔子說：「我長的最可愛，由我出面是最適合的。」

接著，狐狸又問：「通天塔應該要蓋成什麼形狀呢？」

兔子說：「細細長長的比較簡單。」

浣熊說：「又細又長很容易就斷了，所以應該要蓋成三角錐形，這樣底下比較穩。」

刺蝟說：「三角錐的太醜了，應該要一層一層不同形狀的堆疊上去。」

兔子反駁說：「一層一層不同形狀，這麼複雜，要蓋到什麼時侯才會好，不行不行，還是細細長長最好。」每個動物都堅持自己的意見是最佳選項，彼此不肯讓步的吵成一團。

在喧擾一片的時刻，狐狸慢悠悠地走開，一邊搖晃著尾巴，一邊說：「哪一種語言從來不是溝通最大的問題，癥結在於有沒有傾聽的意願，以及願不願意瞭解跟自己不同見解的心胸。在這些問題解決之前，神祇們應該都可安居天上，不需擔心通天塔入侵。」





附記：巴別在希伯來文中有「紊亂」的意思，巴別塔，便是紊亂之塔，意即因紊亂而無法完成之塔。

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