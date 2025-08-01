前往基隆漁市—小酒館的醃漬海鋼盔

小酒館最重要的還是酒跟食，不愁沒酒，但能端出什麼料理，是一大考驗。

「要不要去崁仔頂，有很多魚哦〜」苦惱查找菜譜之際，朋友來訊。

於是，魚市，前進。

夜深的基隆港口漆黑寧靜無波瀾，轉個彎進入崁仔頂，眼前亮晃晃宛如白天的熱鬧喧嘩，像進入另一個世界。

魚市比想像中小多了，大概只有3個街廓的寬度，巨長的3台卡車堪比碼頭邊停靠的貨輪，錯棚行駛在地面，高度逼近兩個樓面，遠看似乎從住家窗戶伸手就能從卡車上抓些魚鮮。

卡車盤踞窄小馬路，人們得小心翼翼走在寬度不過30公分的路邊空隙。巨大車斗上是一落落排排站著的白色保麗龍盒，裡頭是魚市各店的訂貨。卡車側邊裝了鋁梯，倒是這鋁梯不給人走、只容蝦兵蟹將橫行。

仔細瞧，鋁梯踏板嵌著會滾動的圓形鋁棒，卡車上的漁人，隨著車停在哪間店前，就順手勾來幾個白色保麗龍盒，推進鋁梯軌道、滾到等在攤前的賣魚人懷裡。

初來乍到，像走進超大型的旋轉壽司店，轉盤軌道的魚不是薄薄一片片，是一大隻接著更大隻，有些奮力拍著尾鰭想逃跑，鮮度不容質疑。漁人打著赤膊、身上刺青冒出汗珠，吆喝送貨，魚跟人都生猛有力，震撼視覺。

深夜25點了，強力的黃色燈球像太陽般，直射一整列幾乎同小學生身高的白帶魚，清亮的黑眼珠像深海底般深邃，互瞪比賽誰先眨眼。魚市過的是南半球時區，此時剛過正午、熱鬧喧騰。

轉角路旁排了些小攤販，賣著特殊漁獲，手掌般大的牛奶貝，像是小鮑魚般的貝類是海鋼盔，常見的帶卵小卷、鮮蚵、各種蝦子等鮮度超群的生猛漁獲，可立即食用熟食，鯊魚煙、甜不辣等魚類加工再製品。

朋友在海鋼盔攤前停住，瞧著不說話，老闆自顧自的說起來：「這海鋼盔不好取呢，整個崁仔頂就我有，我也不是天天有，今天就這些囉，要不全部算便宜點賣你囉〜」，老闆抓出個乾淨塑膠袋作勢要裝幾顆到袋裡，嘴裡持續自言自語重複著海鋼盔不好取呢，這很少見的....

心裡沒個章法，該買還是不買？這完全沒見過的小貝殼該怎麼搞呢？又覺得盛情難卻，要了半斤。

查了Google：海鋼盔以夏季的最為肥美，常見的料理方法是醃漬成冷藏涼菜，方便隨時上桌。 料理方式為將清洗並川燙後的海鋼盔，放入由醬油、糖、蒜頭、辣椒等調製的醬汁中冷藏醃漬，製成爽脆開胃的涼菜。多查幾篇文章，都是一模一樣的文字敘述，頂多附上一幅帶著鋼盔的貝殼泡在濃黑醬汁的圖片。

既然如此，生面孔的小鋼盔只能跟台味F4醬油、糖、蒜頭、辣椒生生世世了，倒是沒找著該多少醬油、多少糖、蒜頭及辣椒該怎麼斟酌比例的普世指引。

總之，仗著一股料理人的氣勢，大火滾水倒進所有洗淨的海鋼盔，透明滾水漸漸轉綠、冒出白渣泡泡，持續3~5分鐘後，撈出。

一個個小貝殼的鋼盔居然都離了身，像脫殼寄居蟹，光溜溜的感覺好害羞，怎麼回事？

滿腹問號，排程照走；挑走離身鋼盔，隨性倒入醬油、糖、蒜頭、辣椒後，送入冰箱，暫不相見。

讓彼此都冷靜冷靜。

再查了Youtube，原來海鋼盔是依附海邊石頭生長，得拿一字起子作為工具，一顆一顆慢慢敲開，吸附於礁岩上的海鋼盔採集費工。此時得留意，海象無情，採集人務必不能背朝海，以免不留神被突如撲來的大浪捲走；然後，煮海鋼盔時，水溫不能滾、時間不能長，小貝殼跟人一樣，面對長時間粗暴刑求，會灰心喪志棄械投降。

所有的豁然開朗，都是為時已晚。

3天後再見，Q彈貝肉吸飽蒜香醬味，砂糖引出甜味，辣味若有似無的挑逗著，好吃極了，編入小酒館常備軍一員。

試著試著，轉眼盆裡只剩浮在漆黑醬油的蒜頭，忘了朋友還沒吃...

📣 分享你的單篇創作｜就有機會登上《迷創作》首頁

猜你喜歡