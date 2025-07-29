澎湖花火節今閉幕，夕陽西下獨留虹橋美景
【目的地之外】
民國70年左右，我們讀澎水（澎湖海事水產職業學校的簡稱）時，由於學校與觀音亭比鄰而居，因此，我們下課後經常在觀音亭前的海岸散步休憩。
我79年遠嫁他鄉。
沒幾年，觀音亭前的海岸就多了一條人們所稱的「西瀛虹橋」。
其實對澎湖人來說，多了這條橋的開始，大家都有不習慣的感覺，但後來這條橋變成觀音亭地標，許多活動（包含花火節）都在此舉辦，大家就習以為常。
當夕陽西下，留下天邊紅霞，西瀛虹橋亦是熱戀男女漫步之地，而夜幕低垂，橋上開燈後，七彩霓虹光倒映水面，浪漫情懷亦隨之升高。
那天，我和小姑行經此地，我們原本要去看夕陽，沒想到走近沙灘時，夜幕已展開，獨留虹橋美景，我和小姑趁天邊尚有微微夕陽留下的紅霞跟餘暉，快速拍下連我們都讚賞的「夕陽無限好，虹橋襯美景」的美麗畫面自賞。
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