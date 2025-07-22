風雨無阻，力求上進的他
【人在職場漂】
「小宇，你為何要從軍呢？從軍快樂嗎？」這是我對經常到我們辦公室來洽公的小宇上士的提問，而他的回答是這樣的：「高中畢業，沒考上理想的大學，又看到讀警校的兄長畢業即就業，原本也想要讀警校，但後來因為受海軍退役士官鄰居的鼓勵，我報考海軍士官二專班，從此就步上從軍之路。」
從軍快樂嗎？小宇說：「軍中是個社會的小型縮影，我的海軍職涯經歷過艦艇單位、教育機關到現在的政策單位，每個單位特性都有所不同，以前在船上和同袍們全天工作吃住都在一起，建立深厚的情誼，現在的長官很照顧大家，同事們也相處良好，每天可以回家和家人在一起，幸福感滿滿，所以我覺得從軍是件快樂的事。」
由於小宇這個年輕人，應對進退有據，待人溫文有禮，又力求上進，不斷進修，吸取新知，不畏閒言閒語、勇往直前的精神令我佩服，於是我又提出我的疑問：「擔任過的職務，哪個對你影響最多？你的人生座右銘是什麼？後來怎麼會想要去進修？」
這時他又展現自信、毫無保留地回答：
「以前在船上從事鍋爐的工作，工作很辛苦、壓力也大，船上任務多，休假不固定，無法安排自己想做的事。現在在學校單位工作，固定上下班，下班後的時間可以自行運用、可以思考人生更多的可能，我現在要做的就是彌補過去的缺乏。
而人生至此，我給自己的座右銘是 learn to be a giver.（學會做一個給予者），因為我覺得有能力為人付出，才能讓心靈得到真正的快樂。
以前在軍校的學習侷限在專業科目，我現在想學習的則是管理方面的科目。實際在民間學校進修後，認識來自各行各業的同學，他們不同的思維與作法，打開了我的心世界，也發現自己不足之處。
所以之前二技畢業後，在組長的鼓勵之下，我又再接再厲、繼續努力，朝碩士在職進修目標前進。」
後來小宇憑藉個人努力及鍥而不捨的精神，完成學業，學而優則調。最後調職至別單位晉升士官長，讓人欣喜。
「誰對你的人生影響最大？」我問，他則語重心長地說：「在我不同人生階段遇到的人，都對我的人生產生或大或小的影響，不論對我好或對我壞的人，都是我的貴人，也是我人生得以成長的養分，我衷心感謝。哲學家尼采說：『凡殺不死我的，必使我更強大』，這句話給我人生很大的啟示，也是我面對困難與挫折時最大的支持力量。」
「聽君一席話，勝讀十年書」，我現在看到的小宇，是那個被挫折困難殺不死的勇者，我相信風雨無阻、力求上進、凡事貼心又會替人著想的他，在歷經風雨過後，迎接他的必將明亮坦途的未來。
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