「為夢想而戰,快樂會相隨(Work on your dreams and joy will follow.)」、「人總說時間會改變一切,但事實上,你必須去改變一切(They always say time changes everything, but you actually have to change it yourself.)」、「如果你不試,你永遠不會知道(If you never try, you’ll never know.)」,練習英文時,看到這些字句,覺得很棒,就把它們都抄下來,成為我生活的動力。

以前比較年輕的時候,只會在嘴巴上講講自以為是的「夢想」,但事實上我其實不懂所謂的「夢想」到底是什麼,直到年過五十,才真正了解自己心裡的渴望與需求。

由於我喜愛拍照與寫文章抒發心情,也經常投稿至報章雜誌獲得刊登,我很希望由我的眼睛所看的一切,藉由正面文字的報導,讓社會充滿光明面,人與人之間的關係融和而不是分裂。所以我今年報考了行銷傳播管理碩專班,也有幸獲錄取,再過不久就要入學就讀了。雖然我現在的記憶力已不如從前,但為了實現夢想,我還是決定要嘗試學習。

從以前到現在,只要是自己喜歡的事,我都會努力去做,持之以恆,而且做得很歡喜。相信這次這個力求上進、與時俱進的功課,我用心學習一定也可以做得好。雖然曾經有人幫我算命,說我只有高中畢業的學歷,但完成大學學位,已讓「人定勝天」的字句實現。而後還因為我認真用心、奮發向上,老師指導有方,同學及學長姐相助,讓我在快樂中取得碩士學位,夢想成真。

