為夢想而戰，快樂會相隨

琅琅悅讀／ 洪金鳳
雖然曾經有人幫我算命，說我只有高中畢業的學歷，但完成大學學位，已讓「人定勝天」的字句實現。(圖/洪金鳳)
雖然曾經有人幫我算命，說我只有高中畢業的學歷，但完成大學學位，已讓「人定勝天」的字句實現。(圖/洪金鳳)

「為而戰，快樂會相隨（Work on your dreams and joy will follow.）」、「人總說時間會改變一切，但事實上，你必須去改變一切（They always say time changes everything, but you actually have to change it yourself.）」、「如果你不試，你永遠不會知道（If you never try, you’ll never know.）」，練習英文時，看到這些字句，覺得很棒，就把它們都抄下來，成為我生活的動力。

以前比較年輕的時候，只會在嘴巴上講講自以為是的「夢想」，但事實上我其實不懂所謂的「夢想」到底是什麼，直到年過五十，才真正了解自己心裡的渴望與需求。

由於我喜愛拍照與寫文章抒發心情，也經常投稿至報章雜誌獲得刊登，我很希望由我的眼睛所看的一切，藉由正面文字的報導，讓社會充滿光明面，人與人之間的關係融和而不是分裂。所以我今年報考了行銷傳播管理碩專班，也有幸獲錄取，再過不久就要入學就讀了。雖然我現在的已不如從前，但為了實現夢想，我還是決定要嘗試學習。

從以前到現在，只要是自己喜歡的事，我都會努力去做，持之以恆，而且做得很歡喜。相信這次這個力求上進、與時俱進的功課，我用心學習一定也可以做得好。雖然曾經有人幫我算命，說我只有高中畢業的學歷，但完成大學學位，已讓「人定勝天」的字句實現。而後還因為我認真用心、奮發向上，指導有方，同學及學長姐相助，讓我在快樂中取得碩士學位，夢想成真。

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