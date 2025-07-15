原來，星星就在不遠處
【目的地之外】
那天，居住台東擔任山林巡守員的義均提議要帶我們到山上看星星，由於他是好友阿強的朋友，初到台東才認識，所以當他提起這樣的建議時，我們雖然沒有立即拒絕，也沒有立馬答應，心想他應該是應酬式的語言，所以沒有太在意他的提議。
不過後來的談話，他不斷給建議，並聲稱這樣的行程不去太可惜，於是在他熱誠的邀約下，我們用完當地的風味晚餐，菜飽飯足之後，就隨義均上山，由他載好友為前導，我們幾位好友的車隨他的車尾燈而開。
為什麼要隨著他的車尾燈而開呢？因為整條山路沒有路燈，一片漆黑，沒有指引標示，也沒有任何目的地的導航，我們不知將開往何方？開了很久，看到路上只有小小的「5」、「5.5」等綠色標示牌出現，心裡有種不安定的感覺。
不願受自己胡思亂想之困擾，於是我拿起手機，撥了搭坐義均車子的好友詢問：「阿強啊，我們現在的方位距離目的地還有多遠啊？整條路黑黑的，好恐怖哦，你們要開慢一點，讓我們看到你們的車尾燈啊。」那頭的阿強從手機裡發出哈哈大笑的聲音答道：「現在才開一半而已，你們不要怕啦，有在地巡山員帶路呢！」
然後就一路摸黑，彎來彎去，山裡的蜿蜒小路只有我們兩台要去看星星的車子行駛其間，我們的車燈洽如星空下的大星燈光一般，照亮我們的去路，讓我們一路平安，當駛抵目的地的那刻，我有種重生的感覺出現。
黑暗中，還是可以清楚發現我們的車是停在山上的一座橋上，義均說這個點是最好的觀星及觀關山夜景點，所以我們一行人就在橋上，以歷劫重生、驚險變優雅的心情，近距離欣賞黑暗中才能看到的滿天星，並俯瞰遠方燈火如棋盤式的關山鎮，我們還在此泡茶聊天談人生，人生的美好，莫過於此。
星星就在不遠處，原來，美好的人，就近在咫尺。
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